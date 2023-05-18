«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot

Вычислить и поразить зенитный комплекс помогла тактика из 90-х годов

Вооруженные силы России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожили американский зенитный комплекс Patriot в Киеве. Во время атаки украинская ПВО израсходовала несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS, NASAMS и С-300, но не смогла предотвратить российский удар. Помимо дивизиона Рatriot были уничтожены несколько позиций других систем противовоздушной обороны. Эксперты отмечают, что ВС РФ применили тактику борьбы с американскими ЗРК, разработанную еще в 90-е годы. Спустя много лет она доказала свою эффективность на поле боя.

«Кинжальная» атака

В ночь на 16 мая в Киеве высокоточным ударом гиперзвуковой ракетой «Кинжал» был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, заявили в Минобороны России.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, за время удара украинские зенитчики израсходовали несколько десятков ракет систем Patriot, SAMP-T, IRIS-Т, NASAMS и С-300. Это не помогло украинским ПВО отразить комбинированный ракетный удар ВС РФ. Помимо дивизиона ЗРК Рatriot, поражены и несколько позиций других зенитных систем.

— Patriot, который был поставлен Украине, — это одна из первых версий, которую возят на полуприцепах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Его особенность в том, что он занимает определенный позиционный район размером примерно два на два километра. Другая особенность — у него было восемь пусковых установок, хотя обычно на батарею приходится две–три. И вот мы увидели отчаянную попытку Patriot сбить «Кинжал», который летел к ним. Они израсходовали весь боезапас. 32 ракеты улетели, не попали. В результате «Кинжал» уничтожил сердце этого Patriot — РЛС и пункт управления. И он стал бесполезен.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Эксперт отметил, что ВС РФ применили тактику, которая была известна еще в 90-х годах.

— Раскрывать детали не буду, но она заставила Patriot вступить в боевую работу, — объяснил он. — Тем самым был обнаружен позиционный район, где находился Patriot, и по нему был нанесен удар «Кинжалом». Это доказывает, что РЛС «Пэтриота» не смогла определить подлет «Кинжала». И только когда стало ясно, что «Кинжал» уже направляется к ним, они начали отстреливаться. Но Patriot не может сбивать «Кинжалы», 32 ракеты — это очень большой расход. Это говорит о полной неэффективности Patriot по отношению к гиперзвуковому комплексу.

Алексей Леонков считает, что Patriot не только плохо видит «Кинжал», но и не может обеспечить наведение на него.

— Запущенные 32 ракеты — это жест отчаяния, а не действия профессионалов, — резюмировал он.

Также в эту ночь Вооруженные силы РФ нанесли сосредоточенный удар по местам дислокации подразделений украинской армии, военной техники и боеприпасов, доставленных из западных стран.

Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Танковая дуэль

16 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу танкистов на запорожском направлении.

Танкисты Восточного военного округа ведут огонь по бронетехнике противника. Они находятся на виду у противника, поэтому действовать надо быстро и точно. Танки работают парой, прикрывая друг друга.

— Постоянно выезжаем, почти каждый день. Разведка боем происходит у противника — одна–две «коробочки» выезжают. Иногда, бывает, под прикрытием вражеского танка. Отрабатываем, всё нормально, — рассказал танкист.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

Сразу после стрельбы незамедлительно меняют позиции. Машины едут на следующий огневой рубеж.

Недавно был редкий для боевых действий эпизод — танковая дуэль прямой наводкой.

— Мы уже откатывались, и в рации раздался голос: «Перед вами танчик, танчик, танчик. Не наш». Мы такие: «Как не наш?» Шли по нашей дороге в наш тыл. И получилось так, что мы догнали их и в корму — разобрали, — рассказывает молодой командир с позывным Алтай.

Он потомственный танкист. В подразделении служит и его родной брат. Танкистами были отец и дед. А прадед на Т-34 освобождал Украину от немецких захватчиков.

Держим фланги

За последние сутки в зоне спецоперации на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли до 475 человек и более 30 единиц военной техники, включая гаубицы, бронеавтомобили и САУ, сообщили в Минобороны РФ 16 мая.

В западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали вести бои по освобождению городских кварталов. Подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая им фланги.

Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное, где подразделения 4-й мотострелковой бригады в течение суток отразили 10 атак ВФУ.

В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 боевиков, боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Также недалеко от Красного авиационным ударом был разрушен автомобильный мост, по которому противник осуществлял переброску подкреплений в Артемовск.

Истребители ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск в ДНР сбили самолеты Су-24 и Су-25 воздушных сил Украины.

Общие потери ВФУ на донецком направлении составили до 215 боевиков, пять боевых бронемашин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Российская ПВО в течение суток перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотника.

В Харьковской области, ДНР и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

На расстоянии броска гранаты

В российском Минобороны рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова снабжал всем необходимым бригаду, ведущую бой вблизи одного из населенных пунктов.

Продвигаясь к передовой, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Мустафа, подверглась сильному артиллерийскому обстрелу. Сохраняя спокойствие, он организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Смелые и решительные действия Мустафы не позволили противнику прервать снабжение российских войск на передовой.

Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы удерживал стратегически важный объект. Под сильным огнем он передавал информацию о неприятеле артиллерийским подразделениям.

Во время очередного артналета радиостанция получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, после чего наши части на некоторое время лишились возможности корректировать огонь. Несмотря на сильный огонь, Михаил приступил к ремонту аппаратуры связи.

В этот момент Михаил обнаружил приближающуюся группу противника. Он скрытно переместился на более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной гранатой поразил трех националистов, а оставшихся уничтожил огнем из стрелкового оружия.

Отразив атаку группы, Михаил отремонтировал радиостанцию и продолжил корректировку огня. Его действия на поле боя позволили отразить атаку противника и отбросить его на исходные позиции.

Алексей Рамм

Богдан Степовой

Роман Крецул