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Интерфакс-АВН

Байден надеется скоро увидеть Швецию в составе НАТО, призывает Турцию и Венгрию одобрить заявку Стокгольма

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Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года
Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER HOSLET

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в поздравлении по случаю вступления Финляндии в НАТО заявил, что рассчитывает на скорейшее присоединение к альянсу Швеции.

"Я с нетерпением жду момента как можно скорее приветствовать Швецию в составе НАТО и призываю Турцию и Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации ее заявки", - приводятся слова президента в заявлении Белого дома.

"Сегодня я с гордостью приветствую Финляндию, ставшую 31-м участником альянса", - добавил президент.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия.

В феврале перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли Коран. После этих инцидентов президент Турции заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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