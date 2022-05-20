Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина

А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган не поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает "Европейская правда". Автор разбирается в причинах, которые привели Анкару к такому решению.

Юрий Панченко

"У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций", – такое заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО оказалась действительно сенсационным.

Означает ли это, что Анкара использует свое право вето? Далеко не факт. В НАТО предпочитают с оптимизмом смотреть на перспективы вступления Финляндии и Швеции.

Сейчас все выглядит похожим на то, что такое заявление скорее было приглашением для западных стран к торгу.

Отношения Турции с НАТО уже давно не считаются идеальными. А потому перспектива поторговаться накануне вступления двух новых стран стала для Эрдогана возможностью как добиться от Запада нужных уступок, так и показать победу внутри страны – далеко не лишнее, учитывая президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в 2023 году.

Так что же стремится получить Турция? Особенность ситуации заключается в том, что декларируемые претензии выглядят скорее как "затравка" к решению реальных проблем, которые беспокоят Анкару.

Приглашение к переговорам

Нынешняя позиция Турции кажется похожей на другой демарш, произошедший совсем недавно – речь идет об угрозах Венгрии наложить вето на шестой пакет санкций против РФ, в первую очередь эмбарго на российскую нефть.

Аналогию в ситуацию добавляют осторожные намеки Будапешта, что вопрос вето можно решить деньгами, компенсировав Венгрии вероятные потери в течение ближайших лет.

Так же ведет себя и Турция. Сразу после скандального заявления Эрдогана его спикер и советник Ибрагим Калин заявил, что двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО не закрыты, а все, чего хочет Анкара – это переговоров со странами Запада по ряду интересных для себя вопросов.

Впрочем, стоит признать: Турция не делает сейчас ничего такого, чего не делала раньше. Вспомним 2019 год, когда Турция отказывалась поддержать оборонный план НАТО для стран Балтии и Польши, требуя от Альянса большей политической поддержки в борьбе с курдскими отрядами на севере Сирии.

Поэтому было бы странным, если бы Эрдоган не воспользовался новой возможностью для очередных торгов с Западом.

Попробуем очертить ключевые вопросы, которые Анкара предпочла бы вынести на переговоры.

Первый вопрос, который фактически и был выдвинут Эрдоганом (пусть и завуалированно) как причина недовольства Турции, касается курдов и их борьбы за независимость.

Стоит напомнить, что Рабочая партия Курдистана и сирийские "Силы народной самообороны", которые борются за отделение курдских земель, в Турции считают террористическими организациями.

Зато политических эмигрантов, а также простых курдских беженцев, часто членов этих организаций, охотно принимают на Западе, не заботясь об обвинениях турок на их адрес. Это политика не только Швеции и Финляндии, но так случилось, что из-за либерального законодательства и высоких социальных выплат значительное количество курдов обосновалось в скандинавских странах.

Как следствие, появилась мощная курдская диаспора, а у Швеции даже есть депутаты курдского происхождения.

Легко догадаться, что это вызвало раздражение турецких властей.

В МИД Турции объяснили это еще прямолинейнее. "Из-за нашей борьбы с этими террористическими организациями против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, которую мы, в том числе импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран и просят нас заблокировать этот процесс", – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

К этому стоит добавить проблему последователей Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции также считают террористом – а западные страны дают его последователям политическое убежище.

Сложно представить, каким здесь мог бы быть компромисс.

Швеция или Финляндия вряд ли согласятся изменить свое миграционное законодательство по требованию Эрдогана. И еще сложнее представить выдачу Турции лиц, имеющих статус политических беженцев. Однако, похоже, что этот вопрос был поднят не как требование, а как повод для начала разговора.

Куда больше Турцию беспокоит отношение Запада к военной операции на севере Ирака – на территории, населенной именно курдами. Кроме того, аналогичные действия Турция планирует в Сирии. А вывод оттуда российского контингента существенно упрощает реализацию такого плана. Такого рода действия выглядят крайне сомнительными с точки зрения международного права, поэтому Турция заранее заинтересована договориться о том, чтобы Запад закрывал на это глаза.

Впрочем, и это далеко не все требования Анкары.

Остальные требования уже никоим образом не касаются ни Финляндии, ни Швеции, однако некоторым образом касаются и Украины.

Снятие санкций в обмен на расширение

Какие еще вопросы Турция предпочла бы вынести на переговоры с Западом?

Ответ на это дает уже упомянутое интервью пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина.

Где среди прочего, уделяется много внимания вопросу организации мирных переговоров между Украиной и РФ, однако "для переговоров нужна конструктивная позиция всех сторон, включая ЕС и США".

Не секрет, что Турция пытается избегать любых шагов, которые негативно повлияют на отношения с РФ, в том числе – экономических. Анкара не присоединялась к западным санкциям против РФ, объясняя это тем, что страна-посредник, мол, должна сохранить доверие всех сторон конфликта. Впрочем, в реалии Анкара также пытается заработать на санкциях, планируя увеличить поток российских туристов.

Но крайне маловероятным является факт того, что Запад, а в первую очередь Соединенные Штаты пойдут на уступки в вопросе российско-украинского конфликта ради капризов Эрдогана.

Не более реалистичными выглядят уступки Запада и НАТО в целом в вопросе поддержки Греции и Кипра, что также раздражает Турцию (тем более что Греция является членом Альянса).

Так, что же тогда является главной целью шантажа Эрдогана?

Похоже на то, что ключевое требование Турции адресовано именно к США и касается вопроса продажи оружия.

Стоит напомнить – в 2019 году Турция закупила у РФ четыре комплекса ПВО С-400, заплатив за них два с половиной миллиарда долларов. Такой шаг явно противоречил политике стран НАТО.

В ответ Соединенные Штаты ввели санкции против Турции, запретив ей продажу современного западного оружия.

Напомним, что о санкциях в сфере продажи продукции оборонного сектора упоминал и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, когда описывал причины, по которым "большинство жителей Турции выступают против" вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Правда, причиной наложения этих санкций Чавушоглу называл не покупку оружия у РФ, а борьбу с курдскими организациями.

Из-за наложенных против Турции санкций, был заморожен контракт на покупку ста новейших истребителей F-35.

Впоследствии Турция предложила США купить менее современные истребители F-16, угрожая, что в случае нового отказа Вашингтона купит российские истребители Су-35 и Су-57. Впрочем, тогда этот шантаж не сработал.

Сразу после начала российско-украинского конфликта, Анкара вновь подняла вопрос о покупке F-16, объясняя это резким изменением ситуации безопасности.

Этот аргумент нашел поддержку в Белом доме, однако вопрос был холодно воспринят в Конгрессе – там Турции напомнили и о покупке российской ПВО, и о проблемах с правами человека.

Вопрос снятия американских санкций и возобновление контракта на продажу самолетов (идеально – F-35, но возможны варианты), скорее всего, и является ключевым требованием Эрдогана.

Требованием, выполнение которого турецкий президент сможет продать электорату как победу над Западом, что было бы вполне нелишним в условиях приближающихся выборов.

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Спокойствие, с которым западные страны восприняли демарш Эрдогана, подтверждает, что такое поведение для них сюрпризом не стало.

В отличие от Виктора Орбана, задача Эрдогана не состоит в том, чтобы до последнего блокировать решение, которое поддерживают все остальные страны.

Турецкий президент готов торговаться и вряд ли будет долго испытывать терпение Запада. В конце концов, он знает: вскоре может появиться новая возможность выдвинуть Западу ультиматум, а потому лучше сохранить имидж политика, с которым можно договариваться.

Другое дело, насколько Запад устраивает стратегия регулярных задабриваний авторитарных лидеров. И насколько он готов и впредь терпеть такие демарши, которых в последнее время становится все больше.