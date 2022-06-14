НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина

За оборонительным "щитом" НАТО скрываются слабость и раскол. Заплатит за это Украина

The Guardian пишет о глубоких трещинах, раскалывающих НАТО. Они становятся глубже по мере продолжения спецоперации на Украине. И Мадрид их не залечит. Автор считает, что альянс на Украине ждет такой же провал, который постиг его в Афганистане. И заплатит за все ошибки НАТО украинский народ.

Саймон Тисдолл

Просчеты Запада открыли дорогу российской спецоперации на Украине. Пока ВСУ борются за выживание с превосходящим по силе противником, НАТО рискует потерпеть еще одну катастрофическую неудачу.

Зачем нужен на войне щит? Щит сдерживает врага и означает решимость его обладателя. За ним также можно спрятаться, чтобы избежать драки. С тех пор как Россия вошла на Украину, Организация Североатлантического договора с разной степенью отваги использовалась американскими и европейскими политиками в обеих вышеуказанных целях.

Но что произойдет, если щит сломан или имеет серьезные изъяны? Возможно, западные державы вот-вот узнают об этом. Саммит НАТО в Мадриде в этом месяце считается самым важным, "преобразующим" форумом альянса со времен холодной войны. На нем можно ожидать много самовосхваления по поводу того, как альянс из 30 стран объединился, чтобы защитить "свободный мир" от российской агрессии. Тем не менее, здесь остаются большие знаки вопроса.

Выступая еще в марте в Польше, тон задал Джо Байден, президент США и де-факто глава НАТО. Он поклялся защищать "каждый дюйм территории НАТО со всей силой нашей коллективной мощи", но... при этом не ввязываться в войну. Спустя несколько месяцев Байден по-прежнему ведет себя и выражается крайне туманно в отношении долгосрочных перспектив альянса.

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, повторил этот рефрен на прошлой неделе в Исландии. Уоллес предупредил, что следующими мишенями российского президента Владимира Путина могут стать Литва, Латвия и Эстония, поскольку, как и Украину, он не считает их "настоящими" странами. Но, как и у Байдена, у Британии нет четкого плана по обеспечению выживания хотя бы независимой Украины.

В то время как многие другие мелкие участники альянса необычайно активизировались, главные европейские члены НАТО прячутся за союзом, который они ранее игнорировали и которым даже пренебрегали. Они используют его, чтобы избежать дорогостоящих национальных обязательств перед Киевом, которые могут разъярить Москву.

Мечтая о стратегической автономии ЕС, французский лидер Эммануэль Макрон предпочитает делу одни разговоры. Олаф Шольц из Германии олицетворяет нерешительность и медлительность. А Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, нарушающий санкции, часто вообще, похоже, выступает за другую сторону.

Цинично корыстные попытки возмутителя спокойствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана саботировать заявки Финляндии и Швеции на членство также подрывают единый фронт.

Йенс Столтенберг, нерешительный генеральный секретарь НАТО, будет изо всех сил пытаться залатать эти трещины. Польша и другие "прифронтовые" государства хотят более жесткого подхода, включая постоянное размещение дополнительных войск, тяжелых вооружений и военных самолетов у границ России. В ответ официальные лица НАТО обещают "твердые исторические" решения.

Что касается Украины, то ее руководство уже почти отказалось от надежд на членство в альянсе, торжественно обещанное на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте, и перестало призывать союз к прямому военному вмешательству у себя в стране. "Конечно, мы услышим слова поддержки... мы очень благодарны за это", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ранее обвинив НАТО в "бездействии", в Мадриде он не ожидает конкретных действий по приему Украины в НАТО или, например, по "черноморской безопасности".

Эти последние замечания Кулебы о "бездействии" и "безопасности в Черном море" относятся ко все продолжающейся и непростительной неспособности США и Европы противостоять незаконной блокаде Москвой портов Украины, которая создает глобальную нехватку продовольствия.

Это одна из многих областей, где НАТО может и должна оказывать большее давление на Россию, тем самым помогая убедить Путина положить конец его спецоперации.

Почему же НАТО не делает больше, чем сейчас? В совокупности все даваемые в альянсе объяснения и оправдания пассивности и бездействия создают картину союза, гораздо менее сплоченного, могущественного и организованного, чем прикидываются видящими НАТО ее поклонники.

Первоначальная поддержка Украины, хотя и несколько удаленная, "на расстоянии вытянутой руки", вроде бы несколько подстегнула НАТО. Ее авторитет несколько вырос по сравнению с его самой низшей точкой, существовавшей во время прошлогоднего фиаско с выводом войск из Афганистана.

Но если, как ожидается, военные действия будут продолжаться дальше, если обе стороны повысят градус борьбы, если дипломатический тупик станет непроходимым и если возникнет угроза более широкого конфликта, слабые и уязвимые места НАТО, долгое время остававшиеся в тени, станут совершенно очевидными и очень опасными для тех, кто прячется за ними, словно в бойницах. И весь постсоветский блеф о могуществе НАТО, наконец, может вылезти наружу.

Было бы нереалистично ожидать полного политического единодушия в такой крупной организации. Но тот факт, что каждый член альянса имеет равное право голоса, когда с точки зрения военной мощи они до абсурдности неравны, препятствует быстрому и смелому принятию решений. Например, российская ядерная или химическая провокация, скорее всего, вызвала бы внутри НАТО только парализующую какофонию противоречивых голосов, и Путин, безусловно, знает об этом.

В то же время в НАТО существует огромная и чрезмерная зависимость от США, военной сверхдержавы, без согласия которой в ней ничего не происходит и за чьей мощью прячутся отстающие, отказываясь платить свою долю в общий котел.

Организационно и в военном отношении НАТО вроде бы присутствует повсюду. Она имеет три штаба объединенного командования — в Италии, Нидерландах и США. Но главный генерал альянса базируется в Бельгии. В альянсе отсутствует оперативная совместимость в системах вооружений разных стран, равно как и в совместные учениях, закупке вооружений и обмене разведданными.

Кроме того, НАТО становится излишне разбросанной по разным театрам, оказавшись между российской угрозой в евроатлантическом регионе и вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе со стороны агрессивно настроенного экспансионистского Китая.

В Мадриде ожидаются лидеры из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Их общее кошмарное видение: безграничная тоталитарная китайско-российская глобальная ось с отголосками нацистско-советского пакта 1939 года.

НАТО должно вскоре опубликовать свою 10-летнюю "стратегическую концепцию" о том, как бороться со всем этим, а также с транснациональным терроризмом, дестабилизирующим изменением климата, кибервойной и подъемом антидемократических государств. Это трудный список тяжелых задач.

Явно просрочено уже и появление новой стратегии национальной безопасности администрации Байдена, ориентированной на Азию, которую пришлось поспешно пересматривать после российской военной спецоперации на Украине.

Но для того, чтобы эффективно двигаться вперед на этих многочисленных фронтах, НАТО должна оглянуться назад, признать прошлые ошибки и взять на себя некоторую ответственность за нынешний кризис.

Удерживая Украину в подвешенном состоянии в отношении членства в НАТО и не наказывая Путина за прошлые действия в Чечне и Сирии, его нападение на Грузию в 2008 году, его аннексию Крыма и его прокси-войну на Донбассе после 2014 года, самоуспокоенные западные лидеры невольно проложили путь к сегодняшней катастрофе.

После распада Советского Союза в 1991 году НАТО "положила мяч на поле". Словно футбольные болельщики, выходящие иногда на поле до финального свистка, в альянсе думали, что все кончено! Но этого не было и нет.

Именно сейчас Путин бьет по нашему щиту, подвергая Запад серьезному испытанию. Если его неприятие рисков не изменится, вскоре, возможно, от него негде будет спрятаться.

Не потерпит ли НАТО еще одно поражение?