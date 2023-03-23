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ЦАМТО

На верфи Austal спущен на воду пятый катер класса "Улучшенный Кейп" для ВМС Австралии

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Evolved Cape
Патрульный катер класса Evolved Cape, Австралия.
Источник изображения: Austal

ЦАМТО, 22 марта. Как сообщило Минобороны Австралии, на верфи компании Austal в Хендерсоне 15 марта состоялась церемония спуска на воду нового патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape).

Катер "Кейп Вуламай" (Cape Woolamai) является пятым из восьми заказанных для ВМС Австралии патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Его строительство началось год назад.

Как сообщал ЦАМТО, 58-метровые катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура". Катера будут применяться для контроля границ, противодействия незаконной миграции, охраны рыболовства и выполнения полицейских функций.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС страны по усовершенствованному проекту шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) 23 марта 2022 года. Второй катер серии, "Кейп Перон", был поставлен в августе 2022 года, третий, "Кейп Натуралист", – в ноябре 2022 года, четвертый, "Кейп Каприкорн", – в феврале 2023 года.

В апреле 2022 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Министерство обороны страны закажет два дополнительных катера класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа оценивается в 124 млн. австр. долл. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до конца 2024 года.

Ранее по двум контрактам в течение 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. компания Austal поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
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