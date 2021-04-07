Войти
Naked Science

В США спустили на воду новый боевой корабль типа Independence

385
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Американцы спустили на воду новый боевой корабль LCS типа Independence — USS Canberra (LCS 30).

30 марта Austal USA — американское отделение австралийской судостроительной компании Austal — спустило на воду боевой корабль USS Canberra (LCS 30).

Корабль заложили 10 марта 2020 года. USS Canberra относится к так называемым Littoral Combat Ship, или кораблям прибрежной зоны. Он представляет собой трехкорпусный корабль, выполненный из алюминия.

USS Independence

Источник изображения: navalnews

Длина корабля составляет 127 метров, ширина 31 метр. Помимо LCS типа Independence, Военно-морские силы США получают еще один тип LCS — Freedom. Такие LCS имеют принципиальные отличия от Independence, представляя собой стальные однокорпусные корабли, имеющие алюминиевые надстройки.

LCS типа Freedom

Источник изображения: wikipedia

Напомним, недавно в России спустили на воду головной корвет проекта 20386, который в силу множества новых технических решений называют «инновационным». Среди главных особенностей корабля — относительно широкое применение технологии малозаметности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
США
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
20386
LCS-1
LCS-2
Похожие новости
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
26.11.2018
Как корабелы разоряют ВМС США
08.06.2012
ВМС США получили третий корабль проекта LCS
14.12.2011
Инновационные технологии в военном кораблестроении—часть I
11.11.2008
На вооружение ВМФ России могут поступить боевые корабли-тримараны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А