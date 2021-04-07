В США спустили на воду новый боевой корабль типа Independence

Американцы спустили на воду новый боевой корабль LCS типа Independence — USS Canberra (LCS 30).

30 марта Austal USA — американское отделение австралийской судостроительной компании Austal — спустило на воду боевой корабль USS Canberra (LCS 30).

Корабль заложили 10 марта 2020 года. USS Canberra относится к так называемым Littoral Combat Ship, или кораблям прибрежной зоны. Он представляет собой трехкорпусный корабль, выполненный из алюминия.

USS Independence Источник изображения: navalnews

Длина корабля составляет 127 метров, ширина 31 метр. Помимо LCS типа Independence, Военно-морские силы США получают еще один тип LCS — Freedom. Такие LCS имеют принципиальные отличия от Independence, представляя собой стальные однокорпусные корабли, имеющие алюминиевые надстройки.

LCS типа Freedom Источник изображения: wikipedia

Напомним, недавно в России спустили на воду головной корвет проекта 20386, который в силу множества новых технических решений называют «инновационным». Среди главных особенностей корабля — относительно широкое применение технологии малозаметности.