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Naked Science

В России провели технический спуск на воду головного «стелс»-корабля проекта 20386

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Источник изображения: naked-science.ru

Российские судостроители спустили на воду строящийся для ВМФ корвет «Меркурий». Закладку корабля под именем «Дерзкий» провели в 2016-м.

Технологический спуск на воду перспективного корвета состоялся в марте, на территории ПАО «Северная верфь». Церемония прошла без какой-либо огласки. По словам источника в оборонно-промышленной сфере, подобные спуски проводят с целью высвобождения стапельных мест, нужных под другие заказы.

Церемонию закладки корвета провели на «Северной верфи» в октябре 2016 года: изначально корабль получил имя «Дерзкий». В апреле 2019-го в присутствии президента Владимира Путина произвели стыковку блоков корпуса корабля.

«Меркурий»

Источник изображения: Curious

Достройку корвета будут проводить на воде. Возможно, в будущем его вернут в эллинг. Ввести корвет в строй, согласно планам, могут в 2023-2024 годах.

Благодаря широкому применению в конструкции новых технических решений в России корвет проекта 20386 называют «инновационным». Среди его особенностей — «компромиссный» состав вооружения, модульность и применение технологии стелс.

Напомним, в прошлом году стартовали заводские ходовые испытания российского корвета «Алдар Цыденжапов».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Компании
Северная верфь
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20386
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