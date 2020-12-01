Austal начинает строительство третьего патрульного корабля класса "Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 30 ноября. Компания Austal Limited объявила, что подразделение Austal Australia произвело резку первого металла для постройки третьего из шести заказанных для ВМС Австралии усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" (Cape).

По информации главного исполнительного директора Austal Дэвида Синглтона, сейчас на предприятии в Хендерсоне на различных стадиях постройки находятся пять патрульных катеров класса "Кейп" для национальных и зарубежных заказчиков.

Помимо кораблей для ВМС Австралии, продолжается постройка двух катеров для Республики Тринидад и Тобаго, поставка которых запланирована на первую половину 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на постройку шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии. Стоимость соглашения составляет около 324 млн. австр. долл. Поставка первого из шести кораблей (заводской номер Hull 811) запланирована на сентябрь 2021 года. Оставшиеся катера будут переданы заказчику до середины 2023 года. Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

Ранее, начиная с 2012 года, Austal уже поставила Службе Таможни и Береговой охраны и командованию ВМС Австралии 10 патрульных кораблей класса "Кейп".

Закладки киля головного из шести новых кораблей класса "Кейп" состоялась 24 июля 2020 года. Несколько ранее, 22 июля, Austal приступила к резке металла для второго корабля класса "Кейп".

Корабли класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных кораблей. Вместимость корабля увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.

Контракт на постройку двух патрульных кораблей класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго Austal подписала 16 августа 2019 года.