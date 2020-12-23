На верфи Austal спущен на воду головной патрульный корабль класса "Кейп" для Тринидада и Тобаго

ЦАМТО, 22 декабря. Компания Austal Australia объявила о состоявшемся на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) спуске на воду первого из двух патрульных кораблей класса "Кейп", предназначенных для поставки Республике Тринидад и Тобаго.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года правительство Республики Тринидад и Тобаго приняло решение приобрести два патрульных корабля класса "Кейп". В сочетании с флотом Береговой охраны новые корабли расширят возможности по защите границ страны и присоединятся к 6 скоростным патрульным катерам, приобретенным у Austal в 2009 году.

Решение о закупке было принято после демонстрации делегации Тринидада и Тобаго кораблей класса "Кейп", поставленных ВМС и Службе Таможни и Береговой охраны Австралии. Продажа поддержана правительством Австралии через Корпорацию финансирования и страхования экспорта (EFIC), которая предоставит льготные условия поставки.

На начальном этапе стороны подписали временное соглашение о защите графика постройки, а Austal получила начальное финансирование для ускорения строительства и начала работ до подписания основного контракта. Резка металла для постройки кораблей началась на предприятии компании Austal в Хендерсоне 8 апреля 2019 года.

В августе 2019 года Austal Limited (Austal) подписала официальный контракт на постройку двух патрульных кораблей класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго. Стоимость продажи составляет около 126 млн. австр. долл. Планировалось, что корабли будут поставлены во второй половине 2020 года, но сейчас поставка перенесена на первую половину 2021 года.

Новые корабли класса "Кейп" будут построены на предприятии в Хендерсоне, где ранее были построены 10 кораблей этого класса для Службы Таможни и Береговой охраны Австралии. В мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia дополнительный контракт на строительство шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии.

Корабли класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Длина корабля класса "Кейп" составляет 57,8 м, ширина – 10,3 м, осадка – 3 м, экипаж – до 22 человек. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C и развивает максимальную скорость 25 узлов. Дальность плавания – 4 тыс. морских миль на скорости 12 узлов. Корабли несут две скоростные 7,3-метровые шлюпки-перехватчики в корме. Вооружение составляют два 12,7-мм пулемета. Корабли класса "Кейп" могут вести непрерывное патрулирование в течение 28 суток.