Austal построит шесть патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 6 мая. Компания Austal Limited (Austal) объявила о подписании ее подразделением Austal Australia контракта на строительство шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" (Cape) для ВМС Австралии.

Стоимость контракта составляет 324 млн. австр. долл. (около 210 млн. долл. США).

Это крупнейший контракт на строительство кораблей в Австралии, когда-либо заключенный компанией Austal за ее 30-летнюю историю.

Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19. Контракт позволит сохранить не менее 700 рабочих мест на мощностях Austal, а также в компаниях-субподрядчиках.

Шесть новых кораблей, которые будут построены на предприятии Austal в Хендерсоне (Западная Австралия), присоединятся к двум патрульным кораблям класса "Кейп", поставленным ВМС Австралии в 2017 году, и в целом расширят программу строительства компанией Austal патрульных кораблей класса "Кейп" до 18 ед. В это число входят восемь патрульных кораблей, которые эксплуатируются Службой Таможни и Береговой охраны Австралии; два корабля, входящих в состав ВМС Австралии; а также два строящихся в настоящее время корабля для Береговой охраны Тринидада и Тобаго.

Новые корабли заменят 13 состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2011 года по результатам тендера Austal подписала со Службой Таможни и Береговой охраны Австралии контракт на проектирование, постройку и поддержку 8 патрульных кораблей класса "Кейп". Поставка этих кораблей была выполнена в течение 2012-2015 гг.

В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным Банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австр. долл. на строительство двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

Корабли класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Длина базовой версии корабля класса "Кейп" составляет 57,8 м, ширина – 10,3 м, осадка – 3 м, экипаж – до 22 человек. Судно оснащено двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C и развивает максимальную скорость 25 узлов. Дальность плавания – 4 тыс. морских миль на скорости 12 узлов. Корабли несут две скоростные 7,3-метровые шлюпки-перехватчики в корме. Вооружение составляют два 12,7-мм пулемета. Патрульные корабли класса "Кейп" могут вести патрулирование в течение 28 суток.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных судов. В частности, вместимость будет увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.

В августе 2019 года Austal подписала контракт на строительство двух патрульных кораблей класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго. Стоимость заказа составила около 126 млн. австр. долл. Продажа, будет поддержана правительством Австралии через Корпорацию финансирования и страхования экспорта (EFIC), которая обеспечит льготные условия поставки. В настоящее время корабли (б.н. 398 и 399) находятся в стадии постройки и должны быть поставлены заказчику во второй половине 2020 года.

Строительство 6 кораблей для ВМС Австралии начнется немедленно, а их поставку планируется выполнить с сентября 2021 года по середину 2023 года.