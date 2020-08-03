На верфи Austal заложен киль головного патрульного корабля класса "Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны Австралии 24 июля объявило о состоявшейся на предприятии компании Austal Limited (Austal) церемонии закладки киля головного (из шести заказанных для ВМС Австралии) усовершенствованного патрульного корабля класса "Кейп" (Cape).

Несколько ранее, 22 июля, Austal объявила о состоявшейся в присутствии министра оборонной промышленности Австралии Мелиссы Прайс церемонии резки стали для второго корабля класса "Кейп".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2011 года Austal подписала со Службой таможни и Береговой охраны Австралии контракт на поставку 8 патрульных кораблей класса "Кейп", которая была выполнена в течение 2012-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным Банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австр. долл. на поставку двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на постройку шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии. Стоимость контракта составляет около 324 млн. австр. долл. Поставка первого из шести кораблей (заводской номер Hull 811) запланирована на сентябрь 2021 года. Оставшиеся корабли будут переданы заказчику до середины 2023 года. Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

Корабли класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных морских заповедников.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных судов. В частности, вместимость корабля увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.

Компания Austal 16 августа 2019 года также подписала контракт на постройку двух патрульных кораблей класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго. В настоящее время они находятся в стадии строительства и должны быть переданы заказчику во второй половине 2020 года.