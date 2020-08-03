Войти
ЦАМТО

На верфи Austal заложен киль головного патрульного корабля класса "Кейп" для ВМС Австралии

346
0
0
Логотип Austal
Логотип судостроительной компании Austal.
Источник изображения: http://navaltoday.com/

ЦАМТО, 31 июля. Минобороны Австралии 24 июля объявило о состоявшейся на предприятии компании Austal Limited (Austal) церемонии закладки киля головного (из шести заказанных для ВМС Австралии) усовершенствованного патрульного корабля класса "Кейп" (Cape).

Несколько ранее, 22 июля, Austal объявила о состоявшейся в присутствии министра оборонной промышленности Австралии Мелиссы Прайс церемонии резки стали для второго корабля класса "Кейп".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2011 года Austal подписала со Службой таможни и Береговой охраны Австралии контракт на поставку 8 патрульных кораблей класса "Кейп", которая была выполнена в течение 2012-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным Банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австр. долл. на поставку двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года МО Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на постройку шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии. Стоимость контракта составляет около 324 млн. австр. долл. Поставка первого из шести кораблей (заводской номер Hull 811) запланирована на сентябрь 2021 года. Оставшиеся корабли будут переданы заказчику до середины 2023 года. Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

Корабли класса "Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных морских заповедников.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных судов. В частности, вместимость корабля увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.

Компания Austal 16 августа 2019 года также подписала контракт на постройку двух патрульных кораблей класса "Кейп" для правительства Республики Тринидад и Тобаго. В настоящее время они находятся в стадии строительства и должны быть переданы заказчику во второй половине 2020 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.05.2020
Austal построит шесть патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
26.11.2018
Как корабелы разоряют ВМС США
06.04.2018
Летные испытания крупномасштабной модели двигателя для гиперзвукового пассажирского самолета начнутся после 2020 года
28.11.2017
Германская компания Lurssen победила в тендере на постройку патрульных кораблей для Австралии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок