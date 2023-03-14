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Военное обозрение

В Турции прошла церемония резки металла для строительства второго украинского корвета

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Источник изображения: topwar.ru

Турция приступила к строительству второго корвета класса Ada для ВМС Украины, проведя резку стали для корабля. Об этом сообщило турецкое издание Defence Turk.

Согласно публикации, Турция строит для Украины два корвета класса Ada. Первый корвет уже фактически достроен и спущен на воду, для второго нарезана сталь, но когда это произошло, не сообщается. В Киеве также ничего не говорят по поводу второго корвета, да и о первом молчат. В общем, никаких подробностей.

Напомним, что первый корвет для ВМС Украины заложили в сентябре 2021 года на одной из верфей Стамбула и спустили на воду 2 октября 2022 года. Планировалось, что в дальнейшем он будет отбуксирован на один из украинских судостроительных заводов, где его должны были достроить и оснастить, а в 2024 году ввести в состав ВМС Украины. Однако в связи со специальной военной операцией российской армии на Украине, все планы были нарушены и в настоящее время неизвестно, как Киев намерен достраивать корабль, получивший название "Гетман Мазепа". Такое название корвету дал лично Зеленский в честь "выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского".

Как ранее заявили в Минобороны Украины, корветы для ВМС Украины получат на вооружение ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.

Корветы турецкой постройки должны были стать самыми большими кораблями украинского флота, который в перспективе должен был получить несколько кораблей такого класса.

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Страны
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Leonardo
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