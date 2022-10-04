Первый корвет «гетман Иван Мазепа» для ВМС Украины спущен на воду в Турции

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Первый украинский корвет типа Ada, получивший название "гетман Иван Мазепа", спущен на воду. Торжественная церемония прошла на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Стамбуле.

В Турции фактически достроен первый корвет для ВМС Украины, корабль спущен на воду в воскресенье, 2 октября, и теперь на нем будут проводиться достроечные работы. На церемонии присутствовал командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа и супруга Зеленского, которая заменяет мужа на всех торжественных мероприятиях за рубежом. Оба представителя Киева сказали необходимые слова, не забыв напомнить, что это первый корабль, который будет отстаивать независимость и территориальную целостность Украины.

На самой Украине церемония вызвала буйный восторг, однако дальнейшая судьба корабля покрыта тайной. Все дело в том, что после достройки корвет должен был отправиться на один из судостроительных заводов Украины для оснащения и установки вооружений, а сейчас такой возможности нет. При этом ни пресса Украины, ни представители режима ничего не говорят. Типа, спустили корабль на воду, ну и хорошо, скоро он начнет гонять российские корабли по Черному морю. И на этом все, больше никакой информации о корвете нет.

Церемония закладки корабля прошла в сентябре прошлого года. В августе этого года президент Украины Зеленский подписал указ о присвоении корвету названия "гетман Иван Мазепа" для увековечивания памяти "выдающегося украинского политического деятеля" и с учетом "исторических традиций" Украины.

Как заявлял ранее главком ВМС Украины Алексей Неижпапа, войти в состав украинского флота первый корвет должен был в 2024 году. Из вооружения он должен получить ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.