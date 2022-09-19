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Военное обозрение

Корпус первого корвета «гетман Иван Мазепа» для ВМС Украины фактически достроен

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Источник изображения: topwar.ru

Строящийся для ВМС Украины в Турции первый корвет класса Ada, получивший название "гетман Иван Мазепа", фактически построен, турецкие судостроители заканчивают формирование корпуса корабля. Фото строящегося корвета распространяют украинские интернет-ресурсы.

Строительство корабля ведется на стамбульской верфи RMK Marine, церемония закладки прошла в сентябре прошлого года. В августе президент Украины Зеленский подписал указ о присвоении корвету названия "гетман Иван Мазепа" для увековечивания памяти "выдающегося украинского политического деятеля" и с учетом "исторических традиций" Украины.

Публикация фото вызвала восторг в украинских пабликах, заявляется, что в скором времени корабль войдет в состав украинского флота и поможет ВМС Украины противостоять "российской агрессии". Однако для реализации этих планов необходимо достроить корабль, а возможностей для этого у Украины нет. Ранее планировалось, что уже в этом году корвет будет отбуксирован на один из имеющихся на Украине судостроительных заводов, где его должны были достроить и оснастить. Но в связи со специальной военной операцией российской армии на Украине все планы были нарушены и в настоящее время неизвестно, как Киев намерен достраивать корабль. Наиболее вероятный вариант - это достройка корвета на турецкой верфи или другой иностранной, в частности в Великобритании.

Согласно заявлению главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы, войти в состав украинского флота первый корвет должен был в 2024 году. Как ранее заявили в Минобороны Украины, корветы для ВМС Украины получат на вооружение ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.

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Страны
Великобритания
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Leonardo
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