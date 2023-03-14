Минобороны Южной Кореи заявило о неизменности своей позиции по поставкам оружия на Украину

Сеул отказывается от прямой передачи летальных вооружений Киеву

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Республики Корея не меняло позицию относительно прямых поставок южнокорейского оружия на Украину. Об этом корреспондент ТАСС в понедельник сообщили в оборонном ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать решение Национального управления оборонных закупок (DAPA) разрешить поставку польских гаубиц Krab с южнокорейскими комплектующими на Украину.

"Политика министерства в этом вопросе не изменилась", - ответили в министерстве. Сеул отказывается от прямой передачи летального оружия на Украину. На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника сообщило, что Национальное управление оборонных закупок Республики Корея одобрило в 2022 году поставку Варшавой польских гаубиц Krab с южнокорейским шасси на Украину.

Ранее Министерство национальной обороны Республики Корея указывало, что в производстве польских гаубиц используются не только южнокорейские детали, но и британские, германские, французские комплектующие. В Сеуле подчеркнули, что Krab не является целиком южнокорейской разработкой, а потому передачу этих гаубиц нельзя считать экспортом южнокорейского летального оружия на Украину.

Польша передала Украине 18 гаубиц Krab в мае 2022 года. Как указывает Reuters, до заявления сотрудника DAPA в Сеуле отказывались от комментариев о поставках польских гаубиц, из-за чего было неясно, согласилась ли на экспорт Южная Корея или это было сделано без ее прямого разрешения. 13-15 марта состоится визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Республику Корея.