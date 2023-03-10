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bmpd.livejournal.com

«Такие действия Южной Кореи неприемлемы»

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В сетевом периодическом издании "MK.ru" под заголовком "Пухов раскритиковал Сеул, разрешивший Польше реэкспорт оружия Киеву: "Такие действия Южной Кореи неприемлемы" опубликован комментарий директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова по поводу заявления официального представителя южнокорейского оборонного закупочного ведомства Defense Acquisition Program Administration (DAPA) о том, что в 2022 году правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши на поставку Украине 155-мм/52 самоходных гаубиц Krab, производимых в Польше на лицензионном шасси южнокорейской самоходной гаубицы К9, которое собирается в Польше со значительным использованием южнокорейских компонентов.

Читать комментарий далее на сайте "MK.ru"

155-мм/52 самоходная гаубица польского производства Krab вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Донбассе, 17.01.2023 (с) Александр Ратушняк / Reuters

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
DAPA
Персоны
Пухов Руслан
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