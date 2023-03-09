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Военное обозрение

Пресса США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции

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Источник изображения: topwar.ru

Хотя вооружение южнокорейского производства Сеул официально не поставляет Киеву, продукция ОПК этой страны все же попадает к украинским военным. В частности, она поступает туда через Польшу.

Об этом рассказывает в своей статье обозреватель газеты The New York Times Чхве Сан Хун.

СМИ США отмечает, что Сеул и сам не отправляет Киеву оружие, и запрещает это делать покупателям южнокорейских вооружений. Но военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции. Варшава передала украинским военным самоходные гаубицы AHS Krab, установленные на шасси южнокорейского производства. Их в этой азиатской стране используют в САУ K9, недавно закупленных польской стороной.

Точно не известно, предприняла ли Польша этот шаг с разрешения Сеула или пошла на нарушение условий без его ведома. Когда американские журналисты задали соответствующий вопрос представителям Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA), там отказались на него отвечать.

Ранее, когда Сеул заключал сделку с американскими партнерами о поставке артиллерийских снарядов южнокорейского производства, он настоял на строгом соблюдении условий экспортного контроля. Это стандартное правило, запрещающее передавать поставляемую продукцию третьим странам, которое обычно устанавливает Сеул, заключая оружейные сделки.

Что касается Украины, то премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су твердо заявил об отсутствии намерений в ближайшее время начать поставлять ей вооружения. Его также поддержали в данном вопросе и в Минобороны страны.

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Страны
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
DAPA
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