Сеул одобрил экспорт Польшей на Украину гаубиц Krab с комплектующими южнокорейского производства

ЦАМТО, 9 марта. Южная Корея одобрила экспорт Польшей гаубиц Krab с комплектующими южнокорейского производства на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.

Отмечается, что ранее власти Южной Кореи отказывались как-либо комментировать ситуацию по гаубицам Krab, из-за чего стали появляться слухи о том, что Сеул мог не давать официальное согласие на экспорт вооружения.

Однако директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи подтвердил, что отправка гаубиц была одобрена соответствующим ведомством.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрация программ оборонных закупок Южной Кореи)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт", – заявил он агентству.

При этом со ссылкой на чиновника указывается, что разрешение было одобрено еще в прошлом году.