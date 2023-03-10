Войти
ЦАМТО

Сеул одобрил экспорт Польшей на Украину гаубиц Krab с комплектующими южнокорейского производства

441
0
0
Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в составе подразделения ВСУ
Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в составе подразделения ВСУ.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 9 марта. Южная Корея одобрила экспорт Польшей гаубиц Krab с комплектующими южнокорейского производства на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.

Отмечается, что ранее власти Южной Кореи отказывались как-либо комментировать ситуацию по гаубицам Krab, из-за чего стали появляться слухи о том, что Сеул мог не давать официальное согласие на экспорт вооружения.

Однако директор евразийского отдела Бюро международного сотрудничества Южной Кореи подтвердил, что отправка гаубиц была одобрена соответствующим ведомством.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA (Администрация программ оборонных закупок Южной Кореи)... и затем приняли решение о выдаче лицензии Польше на экспорт", – заявил он агентству.

При этом со ссылкой на чиновника указывается, что разрешение было одобрено еще в прошлом году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Компании
DAPA
Похожие новости
09.03.2023
Пресса США: военные поставки Польши на Украину нарушили запрет Южной Кореи на реэкспорт своей продукции
20.02.2023
МНО Польши заказало 48 дополнительных 155-мм САУ "Краб"
24.10.2022
Представлены первые южнокорейские танки К2 и самоходные гаубицы К9PL для Польши
08.09.2022
МНО Польши заказало еще два дивизиона 155-мм самоходных гаубиц "Краб"
06.06.2022
Украина подписала с Польшей контракт на закупку трех дивизионов 155-мм СГ "Краб"
18.02.2016
Рейтинг военной мощи государств: Израиль не вошел в десятку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое