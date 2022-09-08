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ЦАМТО

МНО Польши заказало еще два дивизиона 155-мм самоходных гаубиц "Краб"

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Источник изображения: Фото: hsw.pl

ЦАМТО, 7 сентября. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил еще один контракт на поставку ВС страны 48 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб" и 36 машин обеспечения.

Стоимость контракта превышает 3,8 млрд. злотых (802,3 млн. долл.). Документ был утвержден 5 сентября в ходе открытия в Кельце 30-й Международной выставки оборонной промышленности.

Соглашение о закупке гаубиц заключили Агентство вооружений МНО Польши и компания Huta Stalowa Wola.

Как сообщал ЦАМТО, программа оснащения ВС Польши 155-мм самоходными гаубицами "Краб" началась в мае 2008 года после заключения с компанией Huta Stalowa Wola (HSW) контракта стоимостью 223 млн. злотых (101,36 млн. долл.) на завершение проектирования и поставку первого "дивизионного огневого модуля" "Регина" (Regina).

Из-за технических проблем с шасси реализация программы существенно затянулась. В итоге 17 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о приобретении Польшей модифицированного в соответствии с польскими требованиями шасси самоходной гаубицы K9, разработанного Samsung Techwin. Подписанный Huta Stalowa Wola с Samsung Techwin (Hanwha Group приобрела Samsung Techwin в июле 2015 года и изменила ее название на Hanwha Techwin) базовый контракт предусматривает изготовление 120 шасси (24 + опцион на 96 ед.). Его стоимость составила 83,2 млрд. вон (около 78 млн. долл.). По условиям соглашения, в общей сложности 36 шасси должны быть произведены в Республике Корея, еще 84 ед. – в Польше по лицензии.

В Польше поставленные шасси K9 интегрируются компанией HSW с башней британской 155-мм самоходной гаубицы AS90. 155-мм самоходная гаубица "Краб" весом более 50 т позволяет поражать цели на дальностях до 40 км, максимальная скорострельность – до 6 выстр./мин, расчет установки – 5 человек.

Первые 9 ед. 155-мм СГ "Краб" на новом шасси были переданы ВС Польши на предприятии Huta Stalowa Wola 18 ноября 2016 года, а первый предсерийный дивизионный огневой модуль "Регина" в рамках контракта 2008 года был принят на вооружение 11-го Мазурского артиллерийского полка (Венгожево) 31 августа 2017 года.

Инспекторат по вооружениям МНО Польши 14 декабря 2016 года заключил с Huta Stalowa Wola контракт на поставку ВС страны четырех "дивизионных огневых модулей" "Регина" на базе 155-мм СГ "Краб" (всего 96 установок). Стоимость соглашения превысила 4,65 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.). Как предполагалось, принятие на вооружение ВС Польши всех пяти дивизионных огневых модулей будет завершено в 2024 году. По состоянию на май 2022 года ВС Польши были переданы три модуля.

В мае 2022 года власти Польши безвозмездно передали один дивизион "Краб" в составе 18 самоходных гаубиц ВС Украины.

Кроме того, 31 мая Украина и Польша подписали соглашение на поставку трех дополнительных дивизионов "Краб" (от 54 до 72 гаубиц) ВС Украины. Стоимость контракта составляет около 3 млрд. злотых (700 млн. долл.). Как заявлено, установки должны быть поставлены в ближайшие месяцы. Учитывая данный фактор и производственные возможности Huta Stalowa Wola, ВСУ, вероятно, вновь будут поставлены гаубицы из состава ВС Польши, а польская компания постепенно восполнит национальный артиллерийский парк. При этом следует учитывать, что в состав дивизионных огневых модулей "Регина" ВС Польши входит 24 ед. 155-мм СГ "Краб". В дивизионе, переданном Украине было 18 установок. Пока неизвестно, сколько гаубиц входит в заказанные Украиной дивизионы, но учитывая, что стоимость двух приобретенных ВС Польши модулей на 100 млн. долл. выше, ВС Украины, вероятно, получат "урезанные" комплекты.

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Страны
Польша
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
DAPA
Hanwha Techwin
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