МНО Польши заказало 48 дополнительных 155-мм САУ "Краб"

ЦАМТО, 17 февраля. МНО Польши заказало 48 дополнительных 155-мм самоходных гаубиц "Краб". Об официальном подписании контракта заявил на пресс-конференции 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на польский новостной сайт TVP World, в связи с новым заказом для ВС РП и с недавним контрактом, подписанным с Украиной, темп производства 155-мм САУ "Краб" на мощностях польской компании Huta Stalowa Wola (HSW) в сотрудничестве с BAE Systems и OBRUM будет увеличен.

Издание напоминает, что 24 июля 2022 года Польша подписала соглашение с Украиной на поставку 60 ед. 155-мм гусеничных САУ "Краб" на сумму 650 млн. евро. На данный момент Варшава передала Киеву не менее 18 самоходных гаубиц этого типа.

Напомним, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о предварительном утверждении контракта на поставку ВС страны 48 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Краб" и 36 машин обеспечения 5 сентября 2022 года. Стоимость заказа, как тогда было заявлено, превысит 3,8 млрд. злотых (802,3 млн. долл.). Документ был утвержден в ходе открытия в Кельце 30-й Международной выставки оборонной промышленности. Соглашение о закупке гаубиц подписали Агентство вооружений МНО Польши и компания Huta Stalowa Wola.

Как ранее сообщал ЦАМТО, программа оснащения ВС Польши 155-мм самоходными гаубицами "Краб" началась в мае 2008 года после заключения с компанией Huta Stalowa Wola контракта стоимостью 223 млн. злотых (101,36 млн. долл.) на завершение проектирования и поставку первого "дивизионного огневого модуля" "Регина" (Regina).

Из-за технических проблем с шасси реализация программы существенно затянулась. В итоге 17 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о заказе Польшей модифицированного в соответствии с польскими требованиями шасси самоходной гаубицы K9, разработанного Samsung Techwin. Подписанный Huta Stalowa Wola с Samsung Techwin (Hanwha Group приобрела Samsung Techwin в июле 2015 года и изменила ее название на Hanwha Techwin) базовый контракт предусматривает изготовление 120 шасси (24 + опцион на 96 ед.). Его стоимость составила 83,2 млрд. вон (около 78 млн. долл.). По условиям соглашения, в общей сложности 36 шасси должны быть произведены в Республике Корея, еще 84 ед. – в Польше по лицензии.

В Польше поставленные шасси K9 интегрируются на мощностях компании HSW с башней британской 155-мм самоходной гаубицы AS90.

Польская 155-мм самоходная гаубица "Краб" весом более 50 т позволяет поражать цели на дальностях до 40 км, максимальная скорострельность – до 6 выстр./мин. Расчет установки – 5 человек.

Первые 9 ед. 155-мм СГ "Краб" на новом шасси были переданы ВС Польши на предприятии Huta Stalowa Wola 18 ноября 2016 года, а первый предсерийный дивизионный огневой модуль "Регина" в рамках контракта 2008 года был принят на вооружение 11-го Мазурского артиллерийского полка (Венгожево) 31 августа 2017 года.

Инспекторат по вооружениям МНО Польши (ныне Агентство вооружений МНО Польши) 14 декабря 2016 года заключил с Huta Stalowa Wola контракт на поставку ВС страны еще четырех "дивизионных огневых модулей" "Регина" на базе 155-мм СГ "Краб" (всего 96 установок). Стоимость соглашения превышает 4,65 млрд. злотых (1,1 млрд. долл.). Как предполагалось, принятие на вооружение ВС Польши всех пяти дивизионных огневых модулей будет завершено в 2024 году. По состоянию на май 2022 года ВС Польши были переданы три модуля в рамках реализации этого контракта.

В мае 2022 года власти Польши безвозмездно передали один дивизион "Краб" в составе 18 самоходных гаубиц ВС Украины.