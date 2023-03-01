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Военное обозрение

Генерал-майор Михайлов: Нужно думать, как нам использовать беспилотники в качестве средств перехвата вражеских летательных аппаратов

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня с раннего утра информационные эфиры наполнены сообщениями о беспилотниках, которые упали, были сбиты или всё же нанесли определённый урон гражданской инфраструктуре в самых разных регионах России. Это украинские беспилотники в Белгороде, БПЛА в Туапсе (Краснодарский край), в Адыгее и Подмосковье. К счастью, серьёзных по своему негативу последствий избежать удалось, но в целом такая тенденция по определению не может не тревожить. Противник использует дроны, которые способны преодолевать сотни километров воздушного пространства над российской территорией.

Своим комментарием активизации применения Украиной дронов с «Военным обозрением» поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, зампред движения «Сильная Россия».

По словам генерала, в своё время в нашей стране, к сожалению, разработке и производству беспилотников уделялось недостаточно внимания. Пока другие активно работали над технологией вплоть до создания дронов размеров с пчелу, позволяющих поражать даже отдельно взятого военнослужащего на поля боя, в нашей стране по каким-то причинам не видели особой необходимости развивать беспилотную военную отрасль.

Александр Михайлов отметил, что за беспилотными и роботизированными системами будущее в военно-технической сфере.

Генерал-майор Михайлов:

Я не исключаю, что в скором времени появятся беспилотные танки, беспилотные самоходные артиллерийские установки, беспилотные средства доставки ракет.

По заявлению заместителя председателя движения «Сильная Россия», можно сколько угодно говорить о том, что против нашей страны применили ту или иную беспилотную систему, но ответ в любом случае должен быть. И лучший ответ сегодня – наращивание собственного производства беспилотных систем различных видов и модификаций.

Александр Михайлов:

Уже сейчас нужно думать, как нам использовать беспилотники как средства перехвата вражеских летательных аппаратов. Для наших конструкторов сегодня возникает широкое поле деятельности, тем более – под это выделяется финансирование.
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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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