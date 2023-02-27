«Роскосмос» назначил «Луне-25» новую дату старта. На этот раз в 2023 году

Последний раз отечественная космонавтика достигала лунной поверхности без малого полвека назад. Миссия, главная цель которой — попытка повторить достижение на современном уровне, — прорабатывается уже почти 25 лет. За это время «Луна-25» сменила космодром, два носителя и 13 дат запуска. Наконец, «Роскосмос» сообщил о новом сроке старта этой многообещающей автоматической межпланетной станции, который почти наверняка получится выдержать.

Запуск космического аппарата «Луна-25» в 2023 году запланирован на 13 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной корпорации «Роскосмос». Границы «стартового окна» не уточняются, но они не могут быть большими — максимум пара-тройка дней в месяце. Их определяет число доступных мест посадки, а также возможности разгонного блока и самого аппарата по корректировке своей траектории. Если миссия не стартует в намеченную дату или на следующий день, ее перенесут еще на месяц, а то и на несколько.

Первоначально запуск намечался на 2015 год, но этот план не удалось выполнить. Проект сопровождали технические и организационные сложности. Аппарат был готов к концу лета 2021 года, старт наметили на май 2022-го. Задержку объяснили необходимостью в дополнительных проверках бортового оборудования. Позднее запуск «уехал вправо» без объяснения причин еще на два месяца.

К апрелю 2022 года полет «Луны-25» намечался на август, испытания всех основных систем по отдельности, насколько было известно, завершились успешно. Затем из проекта вышло Европейское космическое агентство (ЕКА), а на аппарате стояла предоставленная международными партнерами камера. Ей предстояло на практике проверить возможности оптического сенсора для перспективных систем посадки в лунных условиях. На прилунение «Луны-25» отсутствие этой камеры повлиять не может: помимо экспериментального прибора, зонд имеет соответствующее штатное оборудование.

В полностью собранном состоянии, с устраненными проблемами в двигательной установке и бортовом оборудовании АМС отправилась проходить финальные предпусковые испытания в июне. Согласно плану, они должны были завершиться за лето, однако аппарат не полетел ни в августе, ни позднее.

Подвел доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД-ЛР), который и до этого вызывал задержки всего проекта. Устранение его недостатков или разработка альтернативной механики посадки, учитывающей выявленные погрешности инструмента, заняла время. О завершении этих работ «Роскосмос» сообщил в декабре 2022 года, а запуск планируется в 2023-м.

Макет АМС «Луна-25» (изначально — «Луна-Глоб») на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже, 2015 год. Источник: Pline, Wikimedia

Несмотря на вышеописанные приключения, многострадальная миссия действительно имеет все шансы, наконец, стартовать летом 2024 года. Так считают опрошенные изданием «Коммерсантъ» эксперты.

Тем не менее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов опасается проблем при посадке аппарата на Луну. По его словами, сложность не только в проблемном оборудовании: «На АМС нет активной интеллектуальной системы мягкой посадки, как у американских и китайских аппаратов, которые садятся на Марс и Луну, с бортовым компьютером и системой датчиков». Беда в том, что Россия слишком давно не отправляла посадочные миссии на другие небесные тела, утрачен ценный опыт таких экспедиций.

Научная задача «Луны-25» — подтвердить наличие воды в грунте приполярных регионов Луны. Это важно для дальнейшего освоения естественного спутника Земли во время беспилотных и пилотируемых миссий. Воду и летучие соединения в приполярных областях Селены дистанционно в начале 2010-х засек американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter с помощью детектора ЛЕНД российского производства. А наличие воды в реголите на низких широтах убедительно подтвердила «Луна-24» 46 лет назад. Вблизи полюсов летучих соединений должно быть намного больше, поэтому новая миссия представляет особый научный и практический интерес.

Но первая по важности цель проекта «Луна-25» — инженерная, ведь подобную технику НПО имени С. А. Лавочкина не строило уже многие десятилетия, опыт необходимо нарабатывать буквально с нуля. Масса аппарата — чуть более полутора тонн (в три с половиной раза легче своего предшественника), из которых большая часть приходится на топливо, и он несет на борту около 20 килограммов полезной нагрузки. В нее входят пять научных приборов и рука-манипулятор для забора образцов грунта и загрузки их в спектрометр.

Запуск состоится с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».