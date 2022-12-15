Войти
ТАСС

Прибор для мягкой посадки "Луны-25" прошел входной контроль и установлен на аппарат

43
0
0
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР (производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25", прошел входной контроль. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Прибор поставлен на НПО "Лавочкина", прошел входной контроль и установлен на космический аппарат", - сообщили в Роскосмосе.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
08.11.2022
«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий
05.10.2022
Программное обеспечение посадки "Луны-25" планируют доработать в ближайшие месяцы
08.09.2022
Роскосмос назвал причину переноса первой в истории современной России миссии на Луну
14.01.2021
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
24.01.2019
Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.12 01:00
  • 39684
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 19:12
  • 1
Пушилин заявил о скором поражении Украины из-за ударов по энергосистеме
  • 14.12 16:47
  • 0
Латвия заключила контракт со Шведской компанией Saab на закупку системы ПВО малой дальности
  • 14.12 16:38
  • 5
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 14.12 14:26
  • 1
Песков исключает возможность начала вывода войск РФ с Украины ещё в этом году
  • 14.12 12:37
  • 1
Польша в 2023-2024 годах совершит поход на «Восточные крессы»
  • 14.12 10:40
  • 73
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 14.12 10:22
  • 0
О чем умолчал начальник белорусского Генштаба
  • 14.12 10:21
  • 2
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 14.12 08:46
  • 1
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
  • 14.12 08:13
  • 1
В США оценили российский Су-35СМ
  • 14.12 07:34
  • 5
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 14.12 06:09
  • 1
Франция анонсировала поставку Украине новой партии зенитных комплексов на фоне сообщений о нехватке комплектующих к С-300 и «Бук-М1»
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине