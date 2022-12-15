Прибор для мягкой посадки "Луны-25" прошел входной контроль и установлен на аппарат

АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР (производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25", прошел входной контроль. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Прибор поставлен на НПО "Лавочкина", прошел входной контроль и установлен на космический аппарат", - сообщили в Роскосмосе.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25".