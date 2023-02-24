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ТАСС

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В пресс-службе Роскосмоса анонсировали запуск космического аппарата "Луна-25"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на середину июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023", - отметили в госкорпорации.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. В декабре в госкорпорации сообщали ТАСС, что прибор поставлен в НПО "Лавочкина", прошел входной контроль и установлен на космический аппарат.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
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