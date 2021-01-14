"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой

В РАН рекомендовали отложить создание ракеты "Енисей"

Российские ученые согласились с необходимостью отложить создание сверхтяжелой лунной ракеты «Енисей». Ранее за проволочки с ней президент Владимир Путин критиковал руководство Роскосмоса.

Сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну следует перенести. К такому выводу пришел Совет РАН по космосу на заседании 16 декабря.

Совет рекомендовал руководству РАН и госкорпорации Роскосмос «обратиться к президенту Российской Федерации с предложением, предусматривающим корректировку «Основ государственной политики Российской федерации в области космической деятельности за период до 2030 года и дальнейшую перспективу» и положений указа президента Российской Федерации в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок с обязательной проработкой применения в этом проекте наиболее прорывных, перспективных и экономически оправданных технологий».

Решение принято по итогам рассмотрения доклада гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию НПО Лавочкина Ивана Москатиньева.

Кроме этого совет рекомендовал обеспечить разработку и утверждение в первом полугодии 2021 года отдельной «лунной» подпрограммы госпрограммы РФ «Космическая деятельность», которая предусматривает выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса «Ангара-5В», других технических средств и объектов наземной космической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) сможет доставлять к спутнику Земли экипажи из четырех космонавтов.

Доставлять комплекс к Луне должна была сверхтяжелая ракета «Енисей». На разработку ее технического проекта только в 2020-2021 годах планируется потратить около 1,5 млрд руб. Общая стоимость такой ракеты может достигать 1-1,7 трлн руб. Первый ее запуск должен состояться в 2028 году.

В ноябре руководство Роскосмоса в очередной раз получило замечания от руководства страны за срыв сроков исполнения космических программ. На этот раз они прозвучали от президента России Владимира Путина во время совещания по финансированию и развитию космической отрасли, которое состоялось в режиме видеоконференции.

«Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС, - заметил Владимир Путин. - Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование».

Глава Роскосмоса после совещания с Путиным заявил в Twitter, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство РФ в установленные сроки - в августе 2020 года.

«Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В.В. Путина объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы - приняты. Благодарен Президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В.В. Путина», - написал Рогозин.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

«И вице-премьер Юрий Борисов, и сам Роскосмос давали стоимость ракеты «Енисей» - она колеблется в промежутке 1-1,4 трлн рублей. Это как раз стоимость нашей десятилетней программы ФКП до 2025. И вот представьте, это значит, что надо 10 лет строить ракету и больше ни на что не тратить деньги, - пояснил тогда «Газете.Ru» Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики. - И поэтому как поставить и предложить программу с такими стоимостными оценками? В любом случае эта программа висит, такую программу составить невозможно. И главное - для этой ракеты нет нагрузок».

Николай Городецкий