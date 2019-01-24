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24.01.2019
ТАСС

Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

К участию в обсуждении также приглашены первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, к участию в обсуждении приглашены первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Перед космической отраслью в настоящий момент поставлены масштабные задачи. В частности, Рогозин заявил, что Роскосмос намерен вернуть России лидирующие позиции в космосе и эта цель будет прописана в новой стратегии корпорации. Документ предстоит принять в 2019 году, и он отразит новые реалии, в которых приходится развиваться данной отрасли.

В одном из интервью Рогозин подчеркнул, что формула "космос - вне политики" в современном мире уже не работает. "Есть такая прекраснодушная фраза, иногда она работает, но чаще всего не работает. Космос - это квинтэссенция политики. Космос - это демонстрация технологической мощи страны, возможностей того, что она может сделать", - сказал он.

При этом для того, чтобы вернуть лидирующие позиции в космосе, России нужны новые средства выведения. Большие надежды в этом плане возлагаются на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, который откроет дорогу на окололунную орбиту и в перспективе - в дальний космос. Проект концепции соответствующей федеральной целевой программы президиум научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" уже рассмотрел.

В качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третью ступень создавать в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром имени М. В. Хруничева. Такая концепция обусловлена жесткими бюджетными ограничениями, вследствие чего все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска. Окончательные варианты технического облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут представлены руководству страны в ближайшее время.

К началу эксплуатации новой ракеты потребуется и развитие наземной инфраструктуры. Ожидается, что соответствующие работы на космодроме Восточный стартуют в 2026 году, за два года до предполагаемого первого запуска. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдутся в 1,5 трлн рублей.

Информационный фон

Работа по возвращению России лидирующих позиций в космической сфере проходит на непростом информационном фоне: после череды громких аварий имиджу корпорации как "космического перевозчика номер один" был нанесен серьезный удар. Последний инцидент произошел 11 октября 2018 года, когда ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", стартовав с космодрома Байконур в Казахстане, пролетела всего 2 минуты 45 секунд, а затем потерпела аварию. Это чрезвычайное происшествие с носителем данного типа стало первым за 35 лет. Спасательная капсула с двумя членами экипажа - космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом приземлилась, доказав свою работоспособность и надежность.

Более того, за сменой в мае 2018 года руководства Роскосмоса последовала череда громких уголовных дел, связанных с сотрудниками предприятий ракетно-космической отрасли. В частности, был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Виктор Кудрявцев. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ.

Также Бабушкинский суд Москвы арестовал генерального директора НПО имени Лавочкина (предприятие - изготовитель разгонных блоков "Фрегат", лунных станций) Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова. Фигурантам дела предъявлено обвинение в хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос", которые они, по данным следствия, похитили путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой.

В 2018 году был арестован заместитель генерального директора РКК "Энергия" (предприятие - разработчик грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых кораблей "Союз МС") Алексей Белобородов и отправлены под домашний арест бывшие главные специалисты корпорации Олег Пыльнев и Илья Шендерей. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере").

Тем не менее, есть и позитивные сдвиги в решении накопившихся проблем Роскосмоса. В декабре 2018 года Медведев подписал распоряжение о предоставлении Центру имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет- носителей "Протон-М" и "Ангара") субсидии на погашение кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. Как сообщалось ранее, правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей Центру для оплаты части долгов по кредитам. Финансирование пройдет в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы".

23.01.2019
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