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ТАСС

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну может пройти в июле 2023 года

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«Луна-25» — проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны
«Луна-25» — проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны.
Источник изображения: «Роскосмос»

Специалисты проведут дополнительные работы с приборами, которые контролируют движение космического аппарата во время посадки, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запуск аппарата "Луна-25", первой в истории современной России миссии на Луну, может состояться в июле 2023 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявил ТАСС, что запуск аппарата перенесен на 2023 год. "Я думаю, что запуск состоится в районе июля 2023 года, - рассказал Митрофанов. - Считаю, что наши коллеги в НПО Лавочкина (разработчик космического аппарата - прим. ТАСС) - большие молодцы, что они пошли на этот сдвиг. В результате части испытаний выяснилось, что есть области, где еще не полностью парирован риск неудачи в этой миссии. Им было нужно дополнительное время, чтобы с этим риском разобраться, и сейчас они это время получили".

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не полностью соответствующим требованиям технического задания по точности. В холдинге "Росэлектроника" сообщили, что прибор пройдет дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности.

"Дело в том, что это будет полярная посадка, мы впервые будем сажать космический аппарат в окрестностях полюса, - подчеркнул Митрофанов. - Советские "Луна-20" и "Луна-24" садились [на Луну] уже достаточно надежно. Сейчас нужно создавать многие системы заново". По словам руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, специалистам необходимо провести дополнительные работы с приборами, которые контролируют движение аппарата во время посадки. В особенности, когда он приближается к поверхности Луны.

"Как самолеты могут садиться в автоматическом режиме, так же и в этом случае мы должны обеспечить автоматическую посадку так, чтобы единственный риск, который мы можем допустить, это если булыжник вдруг окажется в том месте, где должна находиться одна из лап аппарата. Это природный риск. Технического риска не должно быть, мы должны его максимально избежать. Сейчас, благодаря переносу запуска, мы рассчитываем, что технический риск будет преодолен", - подытожил Митрофанов.

"Луна-25" станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. 

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Росэлектроника
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Ядерный щит
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