Роскосмос назвал причину переноса первой в истории современной России миссии на Луну

Ее перенесли из-за несоответствия характеристик прибора для посадки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Запуск первой в истории современной России миссии на Луну перенесен из-за несоответствия характеристик прибора для мягкой посадки от стороннего производителя. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе в среду.

"Основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик - АО "Концерн "Вега") требованиям технического задания", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, в настоящий момент НПО им. С. А. Лавочкина и кооперация, которая участвует в проекте, ведут анализ вариантов доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.

"Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата "Луна-Глоб" ("Луна-25" - прим. ТАСС) в пусковое "астрономическое окно" 2023 года (июль-август 2023 года)", - добавили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год.

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не соответствующим требованиям технического задания по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум на 2023 год.

О миссии

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25".

Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.