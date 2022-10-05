Программное обеспечение посадки "Луны-25" планируют доработать в ближайшие месяцы

Гендиректор НПО имени С.А. Лавочкина Владимир Колмыков сообщил, что станция находится в работоспособном состоянии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты в ближайшие месяцы будут дорабатывать и проводить дополнительные испытания алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой аппарата "Луна-25". Об этом сообщил гендиректор НПО имени С.А. Лавочкина Владимир Колмыков.

"На ближайшие месяцы запланированы мероприятия по доработке и дополнительным испытаниям алгоритмов и программного обеспечения управления посадкой, отработка нештатных ситуаций, завершение комплексных испытаний бортового комплекса управления", - сказал Колмыков в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса), опубликованном во вторник.

По словам гендиректора, сейчас станция находится в работоспособном состоянии. Проводится отработка бортового программного обеспечения. Он уточнил, что наиболее благоприятными месяцами для запуска аппарата являются июль и август 2023 года. "Это связано с относительным положением Луны относительно Земли, при котором обеспечиваются хорошие условия радиовидимости аппарата в процессе перелета и посадки, а также минимальные затраты топлива для выхода на орбиту искусственного спутника Луны", - добавил Колмыков, уточнив, что на реализацию проекта перенос запуска не повлияет.

Запуск миссии был предварительно намечен на лето текущего года, но в июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не соответствующим требованиям технического задания по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум до 2023 года.

В сентябре гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности (разработчик - АО "Концерн "Вега") требованиям технического задания".

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25".