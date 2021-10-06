Войти
Naked Science

«Роскосмос» озвучил новую дату запуска станции «Луна-25»

390
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Россия хочет отправить на спутник Земли автоматическую станцию «Луна-25» в июле следующего года. Ранее это хотели сделать в мае.

О новой дате запуска к земному спутнику автоматической станции «Луна-25» со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщило РИА Новости. «У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну — “Луна-25″», — заявил он, обращаясь к членам экипажа корабля «Союз МС-19».

Долгое время в качестве сроков запуска называли 2021 год. В августе стало известно, что старт отложили на весну 2022-го из-за необходимости проверить бортовую аппаратуру. С чем связан новый перенос сроков — не сообщается.

«Луна-25» станет первым в истории современной России аппаратом, запущенным на спутник нашей планеты. Последней отечественной лунной станцией была «Луна-24», стартовавшая в 1976-м. Миссия имела большое научное значение: после анализа ее результатов ученые впервые получили убедительное доказательство наличия на Луне воды.

«Луна-24»

Источник изображения: Роскосмос

Если говорить о «Луне-25», ее главная задача — отработка базовых технологий мягкой посадки. Активный срок работы зонда на поверхности Луны составляет не менее одного земного года.

Аппарат запустят с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Масса «Луны-25» — 1750 килограммов. Станция состоит из двух частей: верхняя включает в себя панель солнечных батарей, радиатор системы терморегулирования, научные приборы, источник энергии и электронное оборудование станции. Нижняя — это посадочное устройство. На нем закрепили двигательную установку, при помощи которой, в частности, аппарат будет садиться на Луну. Кроме того, там установили топливные баки, антенны и манипулятор грунтозаборного устройства.

Запуск «Луны-25» станет для современной России первым шагом в освоении спутника. Уже в 2024-м планируют запуск орбитального аппарата «Луна-26», а еще через год «Роскосмос» хочет отправить туда «Луну-27» — тяжелый посадочный аппарат, который будет извлекать из глубин образцы лунного льда.

Модель «Луны-26»

Источник изображения: Википедия

При этом космическое ведомство не отказывается от пилотируемого полета на Луну. На первом этапе могут применить ракету-носитель «Ангара». В будущем для этих целей хотят создать более мощный сверхтяжелый носитель.

Также в перспективе Россия и Китай планируют совместными усилиями построить лунную станцию. Первый (подготовительный) этап могут реализовать уже во второй половине десятилетия. Ввести объект в эксплуатацию предполагают после 2030-го.

.shesht-social-sharing-block { margin-top: -40px; } ->

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
16.07.2019
Утонет ли "Федерация": как будут спасать космонавтов с нового корабля
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
20.06.2017
Деньги в небо
14.04.2014
Русский космос
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 12:22
  • 3
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 11:23
  • 7
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 10:36
  • 71
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 09:58
  • 170
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 09:11
  • 6
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 06:11
  • 288
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение