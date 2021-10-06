«Роскосмос» озвучил новую дату запуска станции «Луна-25»

Россия хочет отправить на спутник Земли автоматическую станцию «Луна-25» в июле следующего года. Ранее это хотели сделать в мае.

О новой дате запуска к земному спутнику автоматической станции «Луна-25» со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщило РИА Новости. «У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну — “Луна-25″», — заявил он, обращаясь к членам экипажа корабля «Союз МС-19».

Долгое время в качестве сроков запуска называли 2021 год. В августе стало известно, что старт отложили на весну 2022-го из-за необходимости проверить бортовую аппаратуру. С чем связан новый перенос сроков — не сообщается.

«Луна-25» станет первым в истории современной России аппаратом, запущенным на спутник нашей планеты. Последней отечественной лунной станцией была «Луна-24», стартовавшая в 1976-м. Миссия имела большое научное значение: после анализа ее результатов ученые впервые получили убедительное доказательство наличия на Луне воды.

«Луна-24» Источник изображения: Роскосмос

Если говорить о «Луне-25», ее главная задача — отработка базовых технологий мягкой посадки. Активный срок работы зонда на поверхности Луны составляет не менее одного земного года.

Аппарат запустят с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Масса «Луны-25» — 1750 килограммов. Станция состоит из двух частей: верхняя включает в себя панель солнечных батарей, радиатор системы терморегулирования, научные приборы, источник энергии и электронное оборудование станции. Нижняя — это посадочное устройство. На нем закрепили двигательную установку, при помощи которой, в частности, аппарат будет садиться на Луну. Кроме того, там установили топливные баки, антенны и манипулятор грунтозаборного устройства.

Запуск «Луны-25» станет для современной России первым шагом в освоении спутника. Уже в 2024-м планируют запуск орбитального аппарата «Луна-26», а еще через год «Роскосмос» хочет отправить туда «Луну-27» — тяжелый посадочный аппарат, который будет извлекать из глубин образцы лунного льда.

Модель «Луны-26» Источник изображения: Википедия

При этом космическое ведомство не отказывается от пилотируемого полета на Луну. На первом этапе могут применить ракету-носитель «Ангара». В будущем для этих целей хотят создать более мощный сверхтяжелый носитель.

Также в перспективе Россия и Китай планируют совместными усилиями построить лунную станцию. Первый (подготовительный) этап могут реализовать уже во второй половине десятилетия. Ввести объект в эксплуатацию предполагают после 2030-го.

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