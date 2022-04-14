Войти
Naked Science

Европа приостановила сотрудничество с «Роскосмосом» по лунным миссиям

64
0
0
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят
«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.
Источник изображения: РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

«Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — заявил в ответ глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин.

Европейское космическое агентство приняло решение прекратить совместную с «Роскосмосом» деятельность по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Руководство ЕКА заявило, что, как и в случае с программой «ЭкзоМарс», ситуация на Украине и последовавшие санкции против Москвы «фундаментально» изменили обстоятельства, сделав сотрудничество невозможным.

В сообщении на сайте агентства уточняется, что генеральный директор Йозеф Ашбахер «инициировал всеобъемлющий обзор» контактов европейских специалистов с украинскими и российскими коллегами. «Цель в том, чтобы определить возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы», — отметили в пресс-релизе.

Транспортировку европейской камеры PILOT-D (должна была обеспечить высокоточную посадку российского модуля во время миссии «Луна-25») и ее навигационной системы уже передали «коммерческому поставщику услуг». Доставкой лунного бура PROSPECT и приборов для анализа летучих частиц, которые должны были отправиться с «Луной-27», займется NASA.

«Хотя все элементы миссии «ЭкзоМарс» (пусковая установка, модуль-носитель, спускаемый модуль и марсоход «Розалинд Франклин») прошли проверку по готовности к полету, так как сотрудничество с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу» приостановлено, миссия не состоится в сентябре этого года», — добавили в ЕКА. Взамен агентство вместе с итальянской компанией Thales Alenia Space изучают другие варианты для дальнейших действий.

Решение ЕКА прекратить сотрудничество по изучению Луны прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — написал он в своем телеграм-канале.

Запуск «Луны-25» — первой в истории современной России миссии к спутнику Земли — неоднократно переносили: ранее его хотели провести в мае или июле этого года. В первой половине марта на космодроме в Амурской области завершились автономные тесты системы контроля технологических датчиков и комплексные испытания с двумя макетами аппарата. Сборку самой автоматической станции закончили в декабре.

По словам заместителя генконструктора по электрическим системам Научно-производственного объединения имени Лавочкина Александра Митькина, теперь старт намечен на 22 августа. Пусковое окно открыто до октября. Как подчеркнули сегодня в пресс-службе «Роскосмоса», решение Европейского космического агентство не скажется на сроках запуска и задачах миссии.

После «Луны-25» планируют «Луну-26» (по предварительным данным, в 2024 году), «Луну-27» (в 2025-м) и «Луну-28» (в 2027-2028-х) — для картографирования, забора грунта и отработки посадки на него космонавтов соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
31.05.2016
Не догоняем
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 00:53
  • 22998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 23:47
  • 9
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 23:43
  • 3
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 23:27
  • 2
Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО
  • 13.04 23:02
  • 31
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 17:20
  • 2
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 14:16
  • 135
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 13.04 12:37
  • 4
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 13.04 10:48
  • 1
Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК
  • 13.04 10:45
  • 1
Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике