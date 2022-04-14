Европа приостановила сотрудничество с «Роскосмосом» по лунным миссиям

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.

«Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — заявил в ответ глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин.

Европейское космическое агентство приняло решение прекратить совместную с «Роскосмосом» деятельность по миссиям «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Руководство ЕКА заявило, что, как и в случае с программой «ЭкзоМарс», ситуация на Украине и последовавшие санкции против Москвы «фундаментально» изменили обстоятельства, сделав сотрудничество невозможным.

В сообщении на сайте агентства уточняется, что генеральный директор Йозеф Ашбахер «инициировал всеобъемлющий обзор» контактов европейских специалистов с украинскими и российскими коллегами. «Цель в том, чтобы определить возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы», — отметили в пресс-релизе.

Транспортировку европейской камеры PILOT-D (должна была обеспечить высокоточную посадку российского модуля во время миссии «Луна-25») и ее навигационной системы уже передали «коммерческому поставщику услуг». Доставкой лунного бура PROSPECT и приборов для анализа летучих частиц, которые должны были отправиться с «Луной-27», займется NASA.

«Хотя все элементы миссии «ЭкзоМарс» (пусковая установка, модуль-носитель, спускаемый модуль и марсоход «Розалинд Франклин») прошли проверку по готовности к полету, так как сотрудничество с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу» приостановлено, миссия не состоится в сентябре этого года», — добавили в ЕКА. Взамен агентство вместе с итальянской компанией Thales Alenia Space изучают другие варианты для дальнейших действий.

Решение ЕКА прекратить сотрудничество по изучению Луны прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — написал он в своем телеграм-канале.

Запуск «Луны-25» — первой в истории современной России миссии к спутнику Земли — неоднократно переносили: ранее его хотели провести в мае или июле этого года. В первой половине марта на космодроме в Амурской области завершились автономные тесты системы контроля технологических датчиков и комплексные испытания с двумя макетами аппарата. Сборку самой автоматической станции закончили в декабре.

По словам заместителя генконструктора по электрическим системам Научно-производственного объединения имени Лавочкина Александра Митькина, теперь старт намечен на 22 августа. Пусковое окно открыто до октября. Как подчеркнули сегодня в пресс-службе «Роскосмоса», решение Европейского космического агентство не скажется на сроках запуска и задачах миссии.

После «Луны-25» планируют «Луну-26» (по предварительным данным, в 2024 году), «Луну-27» (в 2025-м) и «Луну-28» (в 2027-2028-х) — для картографирования, забора грунта и отработки посадки на него космонавтов соответственно.