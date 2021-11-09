Назван оптимальный день запуска первой в истории современной России миссии на Луну

По словам источника РИА Новости, оптимальный день запуска беспилотной миссии «Луна-25» — 23 июля. Ранее в качестве планируемого срока старта называли май следующего года.

«Луна-25» станет частью российской лунной программы и первой в современной истории страны миссией к естественному спутнику Земли.

Запуск неоднократно переносили. В последнее время в качестве предварительного срока называли май, однако, по словам источника в ракетно-космической индустрии, для этого больше подходит более поздняя дата — 23 июля. Пусковое окно откроется с 25 мая.

Главной задачей станции называют отработку базовых технологий мягкой посадки на Луну, а также исследование ее южного полюса. Область посадки находится в районе кратера Богуславский.

Запуск хотят провести с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Станция «Луна-25». Источник: laspace

Соглашение о создании посадочного зонда космическое ведомство и НПО имени Лавочкина подписали в 2013 году. Масса аппарата — 1750 килограммов.

Верхняя станция «Луны-25» состоит из радиатора системы терморегулирования, научных приборов, панелей солнечных батарей, источника энергии и электронного оборудования. Снизу находится посадочное устройство. Там расположили двигательную установку, с помощью которой, в частности, будут выполнять посадку на Луну. Кроме того, на нижней части установлен комплекс из топливных баков, датчиков, антенны и манипулятора грунтозаборного устройства.

Как отмечалось выше, «Луна-25» — лишь часть амбициозной лунной программы России. В последующие годы страна хочет запустить беспилотные аппараты «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». В последнем случае грунт со спутника хотят доставить домой.

Похожие миссии СССР реализовал в 1970-1976 годах, когда были запущены станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24». Причем «Луна-16» стала первой автоматической станцией, которая доставила внеземное вещество на Землю: до этого такое смогли осуществить американцы во время пилотируемых экспедиций по программе «Аполлон».

Станция «Луна-16». Источник: laspace

Вопрос о пилотируемом полете российских космонавтов на Луну остается открытым, в том числе из-за неопределенностей в разработке сверхтяжелой ракеты.

В то же время Россия вместе с партнерами проводит медико-биологические и психологические исследования, призванные отработать дальние путешествия. Недавно, напомним, в Москве стартовал эксперимент SIRIUS-21, участие в котором принимают шесть специалистов. Он продлится 240 суток.