Названа дата запуска первой почти за 50 лет российской миссии к Луне

Космический аппарат для миссии «Луна-25» запустят с космодрома Восточный в Амурской области в августе этого года.

Долгожданный старт первой в истории современной России миссии к Луне — «Луна-25» — на ракете «Союз-2.1б» теперь запланирован на 22 августа, сообщил заместитель генконструктора по электрическим системам Научно-производственного объединения имени Лавочкина Александр Митькин на пресс-конференции.

«Восемнадцатого июля мы выезжаем на космодром Восточный, 22 августа мы полетим на Луну», — отметил он. Цель миссии — отработать технологию мягкой посадки на южном полюсе и проведение исследований.

Аппарат весит 1750 килограммов и имеет девять приборов. Пуск неоднократно переносили: ранее его хотели провести в мае или июле этого года. В первой половине марта на космодроме в Амурской области завершились автономные тесты системы контроля технологических датчиков и комплексные испытания с двумя макетами «Луны-25». Сборку самой автоматической станции закончили в декабре.

Макет автоматической межпланетной станции «Луна-25» на космодроме Восточный Источник изображения: «Роскосмос»

«Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические. <…> Мы спокойно подойдем к этому запуску. Он [старт] очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых — они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед — это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», — рассказывал ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Космический аппарат для миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный Источник изображения: «Роскосмос»

Удастся ли провести старт в назначенный день и будет ли он успешным — узнаем совсем скоро. Пусковое окно открыто до октября. Путь к земному спутнику займет примерно пять суток.

После этого Россия планирует осуществить миссии «Луна-26» (по предварительным данным, в 2024 году), «Луны-27» (в 2025-м) и «Луна-28» (в 2027-2028-х) — для картографирования, забора грунта и отработки посадки на него космонавтов соответственно.

В последний раз отечественную автоматическую межпланетную станцию запускали к Луне при помощи ракеты «Протон-К/Д» планеты 9 августа 1976 года — это была советская «Луна-24» (отсюда и продолжение линии названий для станций). В конце того же месяца аппарат вернулся на Землю и привез с собой почти 200 граммов лунного грунта, частью которого Советский Союз поделился с NASA.