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Naked Science

«ЭкзоМарс-2022» не взлетит: «Казачок» высадится на Марсе в одиночестве

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Российская посадочная платформа, с которой должен был съехать европейский марсооход
Российская посадочная платформа, с которой должен был съехать европейский марсооход.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» в миссии «ЭкзоМарс». Российская сторона заявила, что запустит свою посадочную миссию к Марсу на «Ангаре», но ничего не упомянула о планах заменить европейский марсоход. Вероятнее всего, миссия пройдет без своего марсохода.

В сентябре 2022 года к Красной планете была запланирована миссия «ЭкзоМарс-2022». В космос ее должна была отправить ракета «Протон» (одна из последних). После многих месяцев полета на Марсе высадилась бы посадочная платформа «Казачок» (российского производства) массой в 830 килограммов, а с той на поверхность Красной планеты спустился бы марсоход «Розалинд Франклин».

После письма главы Европейского космического агентства все это не случится. Дело далеко не только в марсоходе: в теории миссию можно было запустить и без него. Проблема в том, что часть приборов европейского марсохода — российского производства, а часть приборов «Казачка» — европейские. Фактически разрыв отношений между космическими агентствами означает, что теперь их все придется замещать.

Письмо главы Европейского космического агентства о свертывании совместного проекта

Источник изображения: Дмитрий Рогозин

Как отметил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, процесс подготовки новой миссии у российской стороны займет несколько лет. К этому времени будет готова «Ангара», которая и выведет миссию в космос. Менее понятно, как теперь будет протекать европейская часть программы. Заменить российский инфракрасный спектрометр ISEM относительно несложно: на Западе есть подобные прибор. Правда, российский гамма-нейтронный спектрометр «АДРОН-РМ» пока не имеет прямых аналогов, а разработка его будет довольно долгой. Не сложно вывести новую европейскую миссию в космос на ракете SpaceX.

Но у европейцев нет посадочной платформы, с которой марсоход мог бы «десантироваться» на четвертой планете. Ее разработка потребует многих лет. При этом срок годности некоторых узлов «Розалинд Франклин» к тому моменту может и истечь. Сходная проблема — с платформой «Казачок»: их тоже не проектировали для работоспособности после многолетнего ожидания. Кроме того, как уже писал Naked Science, сама платформа сейчас находится в Европе, куда ее отправили в рамках подготовки миссии. Сейчас не очень понятно даже то, как «Казачок» доставить обратно: авиасообщения между ЕС и Россией нет и в обозримом будущем не будет. Возможно, вопрос решат перелетом через третью страну.

Российская посадочная платформа «Казачок»

Источник изображения: Wikimedia Commons

О том, чем должна была заниматься миссия, подробно можно прочитать в материале Naked Science. Теперь, после вынужденного переноса на годы, ее задачи могут несколько скорректировать. Например, к тому времени вопрос о наличии метана и кислорода в поверхностных слоях атмосферы Марса уже могут разрешить другие миссии.

Вообще, создание посадочной платформы для высадки на Марсе — исключительно сложная техническая задача. В 2016 году европейский посадочный аппарат «Скиапарелли» разбился при попытке мягкой посадки. Причина — ошибка в блоке инерциальной навигации.

Для нашей стороны ключевой проблемой станет отсутствие марсохода. Посадочный аппарат «Казачок» сам по себе неподвижен. В теории Россия может попытаться разработать и планетоход, но на практике такой проект будет достаточно недешевым. Неясно, насколько «Роскосмос» готов вкладываться в современных условиях. Судя по тому, что Рогозин в комментарии об этом событии ничего не сказал о создании собственного марсохода, ожидать его пока нет оснований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Евросоюз
Марс
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