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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Ричардс-Бей для участия в учениях России, ЮАР и Китая

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Маневры предусматривают отработку задач по противодействию угрозам безопасности на море

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, прибыл с деловым заходом в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики (ЮАР) для участия в совместных военно-морских учениях России, ЮАР и КНР. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Северного флота.

"В ЮАР североморцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня вооруженных сил Южно-Африканской Республики, а также совместно с национальными силами обороны и Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая проведут трехстороннее военно-морское учение", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе трехсторонних учений основное внимание планируется уделить отработке задач по противодействию угрозам безопасности на море, демонстрации готовности сил флотов к совместному поддержанию регионального мира и стабильности.

В пресс-службе информировали, что в порту Ричардс-Бей фрегат Северного флота посетил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, который накануне прибыл в ЮАР.

На флоте сообщили, что во время стоянки в порту пройдут спортивные соревнования между российскими моряками и представителями ВМС ЮАР и Народно-освободительной армии Китая.

В военном ведомстве ЮАР сообщали ТАСС, что активная часть учений начнется 25 февраля. Маневры пройдут в акватории Индийского океана у берегов южноафриканской провинции Квазулу-Наталь. Россия представлена на учениях "Адмиралом Горшковым" и средним морским танкером "Кама", Китай - одним эсминцем, одним фрегатом и вспомогательным судном, ЮАР - одним фрегатом. Район учений расположен в акватории от Дурбана до залива Ричардс-Бей, которые находятся на расстоянии 87 морских миль (160 км) друг от друга. Нынешние трехсторонние учения - вторые по счету. Предыдущие состоялись в ноябре 2019 года в районе Кейптауна на юго-западе ЮАР в водах Атлантического океана. 

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Страны
Индия
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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