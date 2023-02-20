В США обеспокоены стартующими военно-морскими учениями России, Китая и ЮАР у южного побережья Африки

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США сильно обеспокоены стартующими сегодня в Индийском океане военно-морскими учениями России, Китая и ЮАР. В Вашингтоне опасаются, что из-за растущего влияния Москвы и Пекина американцы потеряют контроль над данным регионом.

Первые совместные учения трех стран в водах ЮАР прошли в 2019 году и вот стартуют вторые. Пройдут они в период с 17 по 27 февраля в южной части Индийского океана в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал Южно-Африканской республики. От России в маневрах под названием Exercise MOSI принимает участие отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и морского среднего танкера "Кама", отправившихся в дальний поход в начале января этого года с основной задачей демонстрации российского флага в стратегически важных районах Мирового океана.

В рамках учений будут отработаны вопросы взаимодействия во время выполнения задач в море, борьбе с пиратством, во время стихийных бедствий и т.д. Южноафриканцы хотят обменяться с нашими и китайцами навыками и знаниями, тем самым поднять уровень подготовки собственных ВМС. Также в ЮАР надеются, что такие учения станут ежегодными.

А вот в США совместные маневры трех стран вызывают опасения. "Гегемон" встревожен растущим влиянием России и Китая в Африке в целом, и в ЮАР в частности. В Вашингтоне бояться утратить контроль над данным регионом, весьма богатым полезными ископаемыми. Появление боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая у побережья ЮАР заставили американского посла в этой стране сделать несколько "тревожных" заявлений.

Между тем в России удивлены реакцией США. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, Запад почему-то встревожен учениями российских и китайских кораблей у побережья ЮАР, но спокойно воспринимает учения кораблей ВМС США у берегов Китая.