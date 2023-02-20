В Индийском океане стартуют учения России, КНР и ЮАР с участием фрегата "Адмирал Горшков"

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Вторые по счету совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР стартуют в пятницу в южной части акватории Индийского океана вблизи африканского побережья, сообщило минобороны ЮАР.

Учения под названием Exercise MOSI пройдут c 17 по 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал.

Первые такие учения прошли в водах ЮАР в ноябре 2019 года.

От России задействован отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера "Кама" и новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту.

По данным Южно-Африканских национальных сил обороны, в учениях примут участие более 350 военнослужащих ЮАР из различных родов войск и подразделений, которые обменяются оперативными навыками и знаниями с российскими и китайскими коллегами. В ходе учений планируется отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством, морское сотрудничество и усовершенствовать совместные меры реагирования на стихийные бедствия.

Как сообщил РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, ЮАР, принимая участие в совместных учениях с Россией, стремится поднять уровень подготовки своих военных для участия в миротворческих миссиях и защиты страны. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука выразил надежду, что совместные военно-морские учения с РФ и КНР будут продолжены на ежегодной основе.

При этом, представитель посольства США в ЮАР Дэвид Фельдман сообщал, что США обеспокоены планами ЮАР провести совместные морские учения с Россией и Китаем. В свою очередь, глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявлял, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не понимает, почему военные учения вместе с китайскими и южноафриканскими партнерами могут вызывать "смешанную реакцию" у общества, так как учения США у берегов Китая, например, не вызывают ни у кого вопросов.

По мнению руководителя Центра исследования стратегий и мира Дипломатической академии КНР Су Хао, совместные учения ЮАР, России и Китая вызывают опасения у США, так как они боятся потерять контроль в Индийском океане - Вашингтон считает угрозой любое тесное сотрудничество Китая на территориях вдоль "Одного пояса, одного пути", и особенно вдоль Морского шелкового пути.

Поход "Адмирала Горшкова"

Фрегат Северного флота проекта 22350 "Адмирал Горшков" вышел из Североморска в дальний боевой поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю 4 января. Впервые боевой поход корабль совершает с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту. Командир корабля капитан первого ранга Игорь Крохмаль добавил, что помимо "Цирконов", на борту фрегата также находятся и крылатые ракеты "Калибр".

В ходе похода корабли Северного флота прошли пролив Ла-Манш, выполнили задачи дальнего похода в Северной Атлантике, отработали различные корабельные задачи. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе похода корабль отработает пуски гиперзвуковых ракет "Циркон".

В походе вместе с фрегатом следует средний танкер "Кама". Его экипаж 31 января в центральной части Атлантики принял сигнал бедствия с яхты, с борта которой российские моряки спасли гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаку. 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Монтеу сойдет на берег в Кейптауне – ближайшем к месту происшествия порту по маршруту следования кораблей Северного флота.

Накануне старта учений "Адмирал Горшков" прибыл в Кейптаун, откуда в среду вышел на совместные маневры.