Войти
Военное обозрение

Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР у побережья Африки

382
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский фрегат "Адмирал Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. Маневры боевых кораблей будут проходить у побережья Африки. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

"Адмирал Горшков" покинул Североморск 4 января, выйдя в дальний поход в сопровождении среднего морского танкера "Кама". Основная задача корабля - демонстрация российского флага в стратегически важных районах Мирового океана. Поход проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

В настоящее время корабль движется к побережью Сирии, где зайдет в пункт материального обеспечения ВМФ РФ в Тартусе для пополнения запасов и кратковременного отдыха экипажей. После этого фрегат отправится к побережью ЮАР, где с 17 по 27 февраля запланированы совместные учения боевых кораблей России, Китая и ЮАР.

"Адмирал Горшков" при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР

- приводит ТАСС слова источника.

Совместные военно-морские учения будут проходить в акватории Индийского океана в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Корабли трех стран отработают совместные действия и обменяются оперативными данными. Как подчеркнули в Минобороны ЮАР, задачей учений является укрепление "и без того процветающих отношений между нашими странами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Сирия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
22.07.2020
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
30.07.2019
С морским характером: Путин призвал создать в России уникальный флот
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:01
  • 42594
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении