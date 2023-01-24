Российский фрегат с «Цирконами» примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР

Российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», примет участие в совместных учениях с Военно-морскими силами (ВМС) Китая и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, фрегат, выполняющий задачи дальнего похода, пополнит запасы в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных учениях с ВМС КНР и ЮАР.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В Минобороны ЮАР сообщили, что учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей.

Ранее в январе пресс-служба Северного флота сообщила, что «Адмирал Горшков» завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении.

В том же месяце стало известно, что фрегат провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Экипаж корабля отработал отражение атаки средств воздушного нападения условного противника.