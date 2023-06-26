Фрегат «Адмирал Головко» завершает испытания

А в Средиземноморье однотипный «Адмирал Горшков» спас утопающих

Третий в серии фрегатов управляемого ракетного оружия (ФР УРО), построенных по проекту 22350 Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ) на АО «Северная верфь», «Адмирал Головко» завершает прохождение государственных испытаний и вскоре будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ). Об этом президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал журналистам в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Корпус будущего фрегата заложили в 2012 году и спустя 8 лет спустили на воду. В декабре прошлого года Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) объявило о том, что третий в серии «Головко» закончил прохождение первого этапа заводских ходовых испытаний и вернулся на верфь для устранения выявленных замечаний и подготовки к последующим тестам.

Проектирование фрегата следующего поколения для ВМФ России началось на рубеже веков. В 2005 году МО РФ провело закрытый конкурс между судостроительными компаниями за право строительства кораблей по проекту 22350. В феврале 2006 года «Северная верфь» заложила первый корпус, завершить строительство предполагалась в шестилетний срок. Однако по ряду причин оно затянулось, и пришлось срочно затыкать дыру постройкой трех фрегатов по менее продвинутому проекту 11356 (еще три корпуса были заложены, но не укомплектованы, и в таком виде будут передаваться иностранному заказчику для последующей достройки), который изначально планировался как чисто экспортный (для военно-морских сил Индии). Вся троица отправилась служить на Черное море и в настоящее время составляет ядро Черноморского флота ВМФ России.

После длительной задержки строительство и приемно-сдаточные испытания головного корабля проекта 22350 завершились лишь летом 2018 года. А еще спустя пару лет к нему присоединился «Адмирал Касатонов». В настоящее время они выступают единственными на флоте носителями гиперзвуковых противокорабельных ракет (ПКР) типа «Циркон».

Внешний вид снаряда и его характеристики хранятся в секрете. Докладывая Верховному главнокомандующему об успешном огневом испытании «Циркона» в октябре 2020 года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ) генерал Валерий Герасимов сказал, что ракета разогналась до скорости, соответствующей числу Маха полета М=8, то есть в восемь раз превосходящей звуковую.

Стрельбу провел фрегат «Адмирал Горшков», находившийся в назначенной точке акватории Белого моря. Ракета поразила назначенную цель в Баренцевом море на удалении 450 км.

По завершении испытаний «Адмирал Головко» отправится на Северный флот (СВ), где уже проходят службу «Горшков» с «Касатоновым». Между тем «Северная Верфь» продолжает строительство серии. На разных этапах готовности находятся еще пять корпусов. Следующая пара готовится к закладке. Предполагается, что серия будет состоять из восьми однотипных кораблей. Затем предприятие перейдет на постройку фрегатов по улучшенному проекту 22350М. Они будут отличаться водоизмещением, увеличенным на четверть. Корпус будет удлинен на 30 м, до 165.

Закладка головного фрегата проекта 22350М на «Северной верфи» запланирована после ввода в эксплуатацию нового эллинга.

По словам тогдашнего главнокомандующего ВМФ России адмирала Виктора Чиркова, серия должна состоять из 15 корпусов. Фрегаты проектов 22350 и 22350М будут составлять основу группировки ВМФ России кораблей океанского класса как минимум до второй половины XXI века. В этом качестве они придут на смену большим противолодочным кораблям (БПК) проекта 1155. Согласно замыслу флотоводцев, решать задачи в Мировом океане БПК должны были во взаимодействии с эскадренными миноносцами проекта 956 вооруженных ПКР типа «Москит», однако почти все они к настоящему времени вышли из строя. Это обстоятельство создало некий дисбаланс, который и будет устранен с приходом фрегатов проектов 22350 и 22350М, поскольку те несут мощное противолодочное, противокорабельное оружие, современные средства ПВО, а также дальнобойные крылатые ракеты комплекса «Калибр-НК».

Головной корабль серии неоднократно выполнял задания военно-политического руководства страны по «демонстрации флага» в различных точках Мирового океана. Так, он представлял ВМФ России на торжествах в Китае по случаю 70-й годовщины создания ВМФ НОАК. В прошлом году «Горшков» принимал участие в совместных морских учениях трех стран – России, Китая и Ирана – в Персидском заливе.

Выполняя очередной дальний поход, «Горшков» нанес дружеский визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Позже фрегат взял курс на Гибралтар и вошел в Средиземное море. В ночь с 18 на 19 июня «Горшков» принял сигнал SOS с яхты «Авалон». Вместе с судном сопровождения – сухогрузом «Пижма» фрегат немедленно отправился на выручку терпящим бедствие иностранным морякам.

По данному поводу МО РФ выпустило следующее информационное сообщение 19 июня: «Сегодня ночью экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции».

Как стало известно, в момент принятия сигнала SOS «Адмирал Горшков» следовал в порт Тартус на территории Сирийской Арабской Республики (САР), где расположен пункт материально-технического снабжения ВМФ России. Узнав об угрожающем положении иностранного судна, российские корабли изменили курс и незамедлительно выдвинулись в район бедствия.

Достигнув южной части Эгейского моря, экипаж «Горшкова» обнаружил яхту «Авалон», следовавшую под флагами Германии и Греции. Российские моряки провели эвакуацию пассажиров иностранного судна на борт «Пижмы», где им была оказана медицинская помощь. Затем пассажиров «Авалона» доставили в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции, говорится в заявлении ведомства.

Спасение иностранных мореплавателей произошло накануне открытия Международного военно-морского салона «МВМС-2023». Он пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором МВМС-2023 выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. На рейде у острова Котлин будут выставляться подводные лодки, надводные боевые корабли, суда и катера ВМФ России. H