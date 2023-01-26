Россия отправила НАТО мощный сигнал «Цирконом»

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учение на западе Атлантического океана с использованием гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Минобороны, эффективность запуска продемонстрировала полное соответствие ожиданиям. Какую роль в океанских учениях в Атлантике сыграл космос и какие выводы из этого должны сделать в НАТО?

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования. Об этом в среду сообщили в Минобороны.

Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщил командир корабля капитан I ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

Ожидается, что во второй половине февраля "Адмирал Горшков" примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. Напомним, в начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат "Адмирал Горшков" с ракетными системами "Циркон" на боевую службу.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее рассказал об особенностях ракеты "Циркон". "Это гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации", – отметил он.

Учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон" экипажем фрегата "Адмирал Горшков" серьезно насторожили США и НАТО, указывают эксперты. "Это был электронный испытательный пуск, который показал, что и экипаж, и техническое оснащение корабля полностью готовы к решению боевых задач", – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

"Более того, испытание гиперзвука в западной части Атлантики можно назвать действительно уникальным событием. Даже само появление корабля "Адмирал Горшков" на просторах западной части Атлантики – определенный сигнал нашим противникам. Мы показали, что располагаем весьма эффективным средством сдерживания и поражения", – добавил он.

"Учения "Адмирала Горшкова" сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, "зачем вы движетесь к берегам США?". Создалось впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра", – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

"Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе", – продолжил военный эксперт.

"Конечно, "Циркон" серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит", – обратил внимание собеседник.

"Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы", – предполагает он.

"Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество", – подчеркнул Дандыкин.

Эксперты также отмечают, что боевой поход "Адмирала Горшкова" с "Цирконами" является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием "Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах".

"По официальной информации, "Адмирал Горшков" пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было", – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.

"При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности", – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.

Также эксперты обращают внимание на еще один важный нюанс – вероятное использование в рамках учения системы космического целеуказания,

потому что без нее "Циркон" физически не сможет выполнять поставленные задачи, так как его "глаза" без подобных систем способны видеть цель лишь на расстоянии 30-40 километров. "Если вы хотите поразить объект противника на любой дальности, без целеуказания и разведки не обойтись. В этом нам помогают спутники. Все понимают, что корабль в море – это как иголка в стоге сена. Для обнаружения цели необходимо сперва выявить квадрат, где находится корабль противника", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

Для решения подобной задачи, как допускают аналитики, мог использоваться военный спутник "Пион-НКС", который осенью прошлого года встал на боевое дежурство, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

"Далее спутник-разведчик выдает координаты цели для ракеты. При подлете она сканирует пространство, происходит доразведка объекта. Когда цель точно определена, ракета меняет траекторию полета и спускается на максимально допустимую точку для последующей атаки", – пояснил Леонков.

"И в целом, по итогам учения в Атлантике, мы можем осторожно предположить: у нас появилось взаимодействие космической разведки и флота. Когда-то для этого создавалась система глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ), однако после кризиса 90-х ее работа была прекращена. Сейчас все приходится восстанавливать. И теперь самое главное – масштабировать эти системы в достаточном количестве", – заключил Леонков.

Олег Исайченко