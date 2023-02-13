Войти
Интерфакс-АВН

Российский фрегат провел учебные артиллерийские стрельбы на юге Атлантики

252
0
0
Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", выполнил в Атлантическом океане учебные артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Расчёт корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения фрегата. Стрельба была проведена из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника и находившейся на удалении более 10 километров. Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

8 февраля Минобороны РФ сообщало, что "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение по защите от торпед.

Ранее сообщалось, что в феврале в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС ЮАР и ВМС Китая, в которых будет задействован фрегат "Адмирал Горшков".

25 января Минобороны РФ сообщило, что "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение с условным (электронным) пуском ракеты "Циркон".

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

По данным российских военных, в походе "Адмирала Горшкова" сопровождает средний морской танкер "Кама".

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
06.02.2023
"Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях
26.01.2023
Эксперт считает, что поход "Адмирала Горшкова" носит символический характер
05.01.2023
Российский корабль с гиперзвуковыми "Цирконами" идет в поход в Атлантику и Индийский океан
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 14:26
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 13:17
  • 44557
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих
  • 13.02 12:04
  • 0
Польский генерал Скшипчак: Нашу военную технику просто невозможно продать за границу
  • 13.02 09:48
  • 3
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 13.02 08:43
  • 126
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 13.02 08:16
  • 2401
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 03:22
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового дрона РУД-250
  • 13.02 03:13
  • 1
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 12.02 17:42
  • 2
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 12.02 12:44
  • 11
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 11.02 20:49
  • 2
Принято решение о субсидировании инвестпроектов по модернизации предприятий, работающих в интересах ВС РФ - Мишустин
  • 11.02 15:25
  • 1
В Кремле призывают провести международное расследование подрыва "Северных потоков" в связи со статьей журналиста Херша