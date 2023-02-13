Российский фрегат провел учебные артиллерийские стрельбы на юге Атлантики

Москва. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", выполнил в Атлантическом океане учебные артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота в ходе выполнения задач дальнего похода в южной части Атлантического океана провёл артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках подготовки к проведению совместного с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая военно-морского учения", - сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Расчёт корабельного командного пункта отработал действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения фрегата. Стрельба была проведена из 130-мм универсальной корабельной артиллерийской установки АК-192М по морской мишени, имитирующей корабль условного противника и находившейся на удалении более 10 километров. Средства объективного контроля подтвердили, что цель успешно поражена", - говорится в сообщении.

8 февраля Минобороны РФ сообщало, что "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение по защите от торпед.

Ранее сообщалось, что в феврале в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС ЮАР и ВМС Китая, в которых будет задействован фрегат "Адмирал Горшков".

25 января Минобороны РФ сообщило, что "Адмирал Горшков" провел в Атлантическом океане учение с условным (электронным) пуском ракеты "Циркон".

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

По данным российских военных, в походе "Адмирала Горшкова" сопровождает средний морской танкер "Кама".

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный "Цирконами", способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет "Циркон" является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").