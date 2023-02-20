ВМС США назвали сумму контракта по созданию гиперзвуковых ракет для эсминцев класса Zumwalt

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Военно-морские силы США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на поставку гиперзвуковых ракет. Общая сумма контракта названа. Она оценивается в 1,2 млрд долларов.

Перспективные гиперзвуковые ракеты планируется размещать на «стелс»-эсминцах Zumwalt, однако пока всё ещё остаются нерешёнными проблемы по несоответствию габаритов пусковых ячеек (контейнеров) и самих ракет.

Контракт, как сообщается, предусматривает поставку в интересах ВМС США как самих ракет, так и систем управления вооружением. Также предусматривается проведение работ «по интеграции ракет с эсминцами Zumwalt».

Ранее ВМС США уже заключились контракт с Ingalls Shipbuilding HII, которая и займётся фактической перестройкой боевых кораблей «Замволт», каждый из которых уже обошёлся бюджету США в сумму, превышающую 4 млрд долларов. Напечатали ещё миллиардов – и вот, новая «модернизация». Теперь под гиперзвуковое оружие. Компания занимается тем, что создаёт пусковые установки больших размеров, чем те, которые соответствуют имеющимся Mk 41.

Как уже сообщало «Военное обозрение», после вооружения гиперзвуковыми ракетами американских надводных кораблей такую же работу собираются провести на подводных лодках класса «Вирджиния».

Напомним, что в первоначальном варианте основным оружием эсминцев указанного класса должна была стать «электромагнитная пушка».