Американская корабельная ракета SM-6 Block IB может иметь гиперзвуковую скорость

Как сообщает Steve Trimble в материале "Document Likely Shows SM-6 Hypersonic Speed, Anti-Surface Role" на веб-ресурсе "Aviation Week Network", документ, направленный руководством ВМС США 11 марта 2020 года в Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, свидетельствует, что разрабатываемый для американского флота новый дальнобойный вариант многоцелевой корабельной ракеты Raytheon Standard SM-6, обозначаемый как SM-6 Block IB, видимо, будет обладать гиперзвуковой (то есть превышающей М5) скоростью и предназначаться в первую очередь для поражения надводных целей.

Запуск американской многоцелевой корабельной ракеты Raytheon Standard SM-6 (с) Raytheon

Документ ВМС США, который в загадочных выражениях описывает универсальную и мощную новую ракету, скорее всего, предлагает первое подтверждение гиперзвуковой скорости и новой задачи поражения надводных целей для ракеты Raytheon SM-6 Block IB.

Краткое упоминание в письменных показаниях руководства ВМС США для Комитета по вооруженным силам Палаты представителей от 11 марта также, вероятно, является первым доказательством того, что ракета SM-6 Block IB находится в разработке, даже после того, как флот удалил все ссылки на этот проект в последнем варианте бюджетных документов на 2021 финансовый год.

Кроме того, данные письменные показания, представленные заместителем морского министра по закупкам Джеймсом Гёртсом, являются первым подтверждением третьей программы разработки гиперзвукового оружия ВМС США, наряду с зенитным гиперзвуковым артиллерийским выстрелом Hyper Velocity Projectile (HVP), разрабатываемым под эгидой Управления стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office), и программой ракеты средней дальности корабельного базирования Conventional Prompt Strike (CPS).

В одном абзаце, озаглавленном "Гиперзвуковые" в показаниях Гёртса, описываются HVP и CPS - двухступенчатая ракета-носиттель с диаметром корпуса 34,5 дюйма (876 мм), оснащенная гиперзвуковым планирующим боевым блоком [Common-Hypersonic Glide Body - C-HGB], - а также фигурирует третья, неназванная и ранее неизвестная гиперзвуковая программа ВМС.

"Дополнительные работы по наведению и контролю, а также разработке боевых частей, дадут новый потенциал, обеспечивающий возможности противовоздушной обороны, включая противоракетную оборону, для поддержки самообороны кораблей, а также поражения надводных целей", - говорится в показаниях Гёртса.

Представитель ВМС США отказался уточнить это описание или назвать название программы, сославшись на требования секретности.

Однако данное описание согласуется с известными элементами программы разработки ракеты SM-6 Block IB. В бюджетных документах, представленных в прошлом году на 2020 финансовый год, ВМС США сообщили о плане начала развертывания SM-6 Block IB к 2024 финансовому году, с использованием на этой ракете корпуса увеличенного до 21 дюйма (533 мм) диаметра для увеличения дальности и скорости полета (по сравнению с нынешней скоростью SM-6 порядка М3,5), хотя в документах не сообщались конкретные характеристики. Бюджетные документы на 2020 финансовый год также упоминают планы по добавлению новой системы тепловой защиты и обновлению систем наведения, навигации и управления для SM-6 Block IB.

Показания Гёртса, сделанные 11 марта, не являются первыми, связывающими SM-6 Block IB с задачей поражения надводных целей. В презентации, представленной ВМС США на ежегодной конференции Ассоциации надводных сил (Surface Warfare Association) в январе 2019 года, SM-6 Block IB была обозначена на диаграмме в качестве одного из нескольких образцов противокорабельного оружия. Но свидетельство Гёртса добавляет потенциально важную деталь. Он сослался на новую "конструкцию боевой части" для нового гиперзвукового оружия, что устраняет основной недостаток базовой версии ракеты SM-6 в качестве противокорабельного средства - ее относительно малую боевую часть весом всего 140 фунтов (64 кг), что, по мнению Бюджетного управления Конгресса, недостаточно для поражения современных боевых кораблей.

Со стороны bmpd напомним, что год назад в проекте оборонного бюджета США на 2020 финансовый год ВМС США запрашивали 116,7 млн долл на разработку нового дальнобойного варианта многоцелевой корабельной ракеты Raytheon Standard SM-6, обозначенного как SM-6 Block IB.

Ракета SM-6 RIM-174A (ERAM) в нынешнем исполнении поступает на вооружение ВМС США с 2013 года и была создана путем модернизации зенитной ракеты Standard SM-2ER Block IV (RIM-156B) с оснащением активной радиолокационной головкой самонаведения ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM, а также оснащением инерциально-спутниковой системой коррекции (В варианте SM-6 Block IА) и аппаратурой двухсторонней передачи данных. В результате ракета SM-6 при дальности стрельбы более 150 морских миль может поражать воздушные цели, такие как самолеты и крылатые ракеты, перехватывать баллистические ракеты на конечных этапах траектории, может поражать морские цели и даже имеет потенциальные возможности по поражению наземных целей. Также ракета имеет возможности применения по внешнему целеуказанию от других платформ, в том числе авиационных. В частности, наведение ракеты SM-6 по воздушным целям с истребителя Lockheed Martin F-35 прошло успешную отработку в рамках сетевой концепции NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control - Counter Air).

Создание на основе SM-6 новой модернизированной ракеты SM-6 Block IB, насколько можно судить, осуществляется по образцу того, как в рамках совместной американо-японской программы ранее была получена противоракета SM-3 Block IIA на этапе модернизации из ракеты SM-3 Block IВ, с оснащением новым маршевым твердтопливным двигателем большего диаметра (в 21 дюйм - 533 мм), вместо ныне используемого стандартного твердтопливного двигателя ракет серии SM-2 с диаметром 13,5 дюймов (343 мм), при одновременном сокращении размаха рулей и стабилизаторов ракеты, что позволило использовать весь диаметр стартовых ячеек корабельной универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41.

Новая ракета SM-6 Block IB с оснащением новым двигателем диаметром в 21 дюйм, согласно обнародованным в начале 2019 года графикам НИОКР, должна быть создана к 2024 году, на что предполагалось израсходовать в течении пяти лет 378,9 млн долл. При этом, как уже было отмечено выше, в проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год все данные по SM-6 Block IB вообще засекречены и сама программа не упоминается.

В американских публикациях сообщалось, что ракета SM-6 Block IB будет оснащена новым двигателем от противоракеты SM-3 Block IIA, и в результате ее дальность (официально не раскрываемая) оценочно превысит 200 морских миль по воздушным целям, а морским и надводным целям - еще значительно более. Согласно вышеупомянутому документу Гёртца от 11 марта 2020 года, высокая энергетика новой модификации позволит достичь гиперзвуковой скорости (то есть более М5), и таким образом даст возможность использовать SM-6 Block IB как полноценную баллистическую ракету для поражения надводных и наземных целей.

Согласно документу Гёртца, ракета SM-6 Block IB получит также модифицированную систему наведения и новую боевую часть (видимо, специально разработанную противокорабельного назначения).

Предполагается, что в перспективе ракета SM-6 Block IB может составит основу ракетного вооружения эсминцев Arleigh Burke новой серии серии Flight III, а также трех эсминцев типа Zumwalt.

Эволюция противоракет семейства SM-3 со сменой маршевого двигателя (С) ВМС США