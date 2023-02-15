На верфи Austal спущен на воду пятый патрульный катер класса "Улучшенный Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 14 февраля. Компания Austal Limited сообщила о спуске на воду пятого из восьми заказанных для ВМС страны патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape) – "Кейп Вуламай" (Cape Woolamai).

Как планируется, катер будет передан Минобороны Австралии в конце 2023 года.

Катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура". Катера будут применяться для контроля границ, охраны рыболовства и выполнения полицейских функций.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии по усовершенствованному проекту шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австрал. долл.

Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) 23 марта 2022 года. Второй катер серии, "Кейп Перон", был поставлен 4 августа 2022 года, третий, "Кейп Натуралист", 3 ноября 2022 года. Четвертый катер, "Кейп Каприкорн", будет поставлен в ближайшие дни.

В апреле 2022 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Минобороны страны закажет два дополнительных катера класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа оценивается в 124 млн. австрал. долл. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до 2024 года.

Ранее по двум контрактам в течение 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. Austal поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".