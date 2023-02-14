Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине

Эта сеть необходима для обеспечения связи в стране, добавил глава компании SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. С таким утверждением выступил в понедельник Илон Маск, глава компании SpaceX, которой принадлежат средства спутниковой связи.

"Starlink - это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне", - написал Маск в Twitter.

На минувшей неделе президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, по ее словам, "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По данным компании SpaceX, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.