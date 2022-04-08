Американская организация обеспечит поставку 5 тысяч терминалов Starlink Украине

Источник изображения: topwar.ru

Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченный доступ к интернету в любой точке Украины, даже если жестокая агрессия Путина приведет к разрыву оптоволоконной или сотовой связи,

— говорится в заявлении запрещённой к деятельности в РФ организации USAID.

Поставка осуществляется по личной просьбе министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который ранее обратился к Илону Маску за помощью в обеспечении доступа к спутниковому интернету на территории Украины. Первая партия оборудования поступила в распоряжение украинских властей в конце февраля.

По личной инициативе Илона Маска, услуги интернет-соединения для украинских пользователей предоставляются бесплатно. SpaceX также за свой счет предоставляет спутниковые терминалы на 10 миллионов долларов, что эквивалентно двум третям от общего количества поставляемого оборудования. Остальной объем оплачивать USAID в рамках государственно-частного партнерства со SpaceX.

По сведениям, поступающим из западных СМИ, украинские военные используют спутниковую связь для управления беспилотниками и ведения переговоров. При помощи БПЛА «Аэророзвидка» (Аэроразведка) ВСУ отслеживает цели, в том числе в ночное время, производится корректировка ракетных и артиллерийских ударов. При этом отмечается хорошее покрытие и скорость соединения в районах сельской местности и территориях со сложным рельефом.

Российская сторона отрицательно относится к использованию системы гражданской интернет-связи в военных целях.

Когда Россия реализует свои высшие национальные интересы на территории Украины, появляется Илон Маск со своим Starlink, который ранее был заявлен как чисто гражданский,

— заявил в начале марта генеральный директор российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Russia Today.

Я об этом предупреждал, но наши «маскофилы» сказали, что он свет мира космонавтики. Вот, смотрите, он выбрал сторону. Я даже не виню его лично. Это Запад, которому мы никогда не должны доверять,

— добавляет Дмитрий Рогозин.