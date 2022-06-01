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Время электроники

Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска

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Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч
Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч.
Источник изображения: flickr.com/spacex

В китайском рецензируемом научном журнале Modern Defense Technology исследователь Жэнь Юаньчжэнь (Ren Yuanzhen) из Пекинского института слежения и телекоммуникаций опубликовал статью, посвящённую «проблеме Starlink».

По мнению учёного, китайским военным необходимо выработать способы противодействия любой угрозе, исходящей от сети Илона Маска.

В настоящий момент оригинальный материал по неизвестным причинам изъят из общего доступа, однако на стороннем ресурсе доступен его перевод на английский язык, кроме того, об этой статье написало ныне входящее в Alibaba Group издание South China Morning Post. Учёный говорит, что Starlink представляет «скрытые опасности и вызовы» для Китая, в связи с чем предлагается разработать «комбинацию мягких и жёстких методов уничтожения» для вывода из строя некоторых спутников и группировки в целом. Автор также выражает опасение, что аппараты проекта могут перейти в «наступление» и начать выбивать с орбит китайские спутники и космические корабли.

Компания SpaceX Илона Маска выстраивает на низкой околоземной орбите (от 328 до 614 км) группировку спутников Starlink, предназначенных для обеспечения высокоскоростным интернетом абонентов, находящихся практически в любой точке мира. К настоящему моменту на орбиту выведены около 2 400 аппаратов, однако в конечном итоге планируется довести их число до 42 000.

Обоснованность опасений китайского специалиста признал и американский учёный Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, к которому за комментариями обратились журналисты ресурса Gizmodo: «Если вы служите в вооружённых силах страны, в чьи должностные обязанности входит думать о войне в космосе, то видите Starlink как проблему иного рода».

Основная проблема состоит в том, что спутников слишком много, и для ликвидации всей группировки придётся отправить на орбиту огромное число противоспутниковых ракет — уничтожение одного, двух и даже нескольких десятков не выведет из строя всю систему. Кроме того, SpaceX без особых осложнений заменит несколько сбитых единиц. «Заменить спутник Starlink дешевле, чем запустить противоспутниковую ракету», — резюмировал господин Макдауэлл.

Проект господина Маска серьёзно встревожил Пекин после того, как в минувшем году его аппараты дважды едва не врезались в китайскую станцию «Тяньгун» с тайконавтами на борту — в обоих случаях именно станции пришлось производить манёвры уклонения. Авторы статьи обеспокоены тем, что Starlink вскоре может вообще заполонить всю низкую околоземную орбиту, а управляющая проектом частная компания SpaceX, по сути, может оказать помощь Пентагону в доминировании на этом ценном участке космоса. В начале мая издание China Military Центрального военного совета КНР опубликовало материал, авторы которого напомнили, что Starlink может не только обеспечивать связь наземным абонентам, но и взаимодействовать с беспилотниками.

Согласившийся разместить на Украине терминалы Starlink Илон Маск и сам в мартовском интервью изданию Business Insider признал, что его космические аппараты могут стать мишенью: «Если вы попытаетесь вывести Starlink из строя, это будет непросто, потому что у нас 2 000 спутников. Это означает [что потребуются] много противоспутниковых ракет. Надеюсь, что проверять это не придётся, но думаю, мы сможем запускать спутники быстрее, чем они будут отправлять противоспутниковые ракеты».

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Страны
Китай
США
Украина
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SpaceX
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Проекты
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1 комментарий
№1
01.06.2022 10:03
Цитата, q
«Если вы попытаетесь вывести Starlink из строя, это будет непросто, потому что у нас 2 000 спутников. Это означает [что потребуются] много противоспутниковых ракет. Надеюсь, что проверять это не придётся, но думаю, мы сможем запускать спутники быстрее, чем они будут отправлять противоспутниковые ракеты»

Вроде же не глупый человек, должен же понимать, что самым эффективным средством борьбы с его системой является физический принцип их взаимодействия. А заменить сразу 2000  точно не выйдет, а ещё лучше китайцам подождать инцидента без тайконавтов на борту и получить полное основание для зачистки неба.
Такие технологии есть и у них и у России.
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