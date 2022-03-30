Украина может использовать систему Starlink в военных целях

ЦАМТО, 29 марта. Как сообщает Deutsche Welle, несмотря на то, что спутники Илона Маска, обеспечивающие ряд районов Украины интернетом, задумывались как гражданская программа, они также могут использоваться ВС Украины для наведения БЛА и нанесения ударов по технике и подразделениям ВС России.

В конце февраля вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился с просьбой к американскому миллиардеру Илону Маску активировать свои спутники Starlink для использования на Украине. И.Маск выполнил просьбу и доставил в страну терминалы системы и мощные аккумуляторы.

Как заявляют британские СМИ, украинская армия теперь использует Starlink для организации атак БЛА на российские танки и позиции. The Telegraph сообщила, что Starlink имеет особое военное значение в районах со слабой инфраструктурой при отсутствии интернет-соединения.

Как заявляет издание, занимающаяся воздушной разведкой организация "Аеророзвідка" использует Starlink для наблюдения и координации беспилотных летательных аппаратов, что позволяет осуществлять удары с применением противотанкового оружия. Как сообщает The Telegraph, высокие скорости передачи данных системы позволяют обеспечить необходимую стабильную связь.

Представитель "Аеророзвідка" заявил The Times, что оборудование Starlink используется для интеграции подразделений БЛА с артиллерийскими подразделениями.

The Times сообщила, что "Аеророзвідка" ежедневно выполняет около 300 миссий по сбору информации. Атаки, по данным газеты, осуществляются ночью, поскольку БЛА, часть из которых оснащена тепловизионными камерами, труднее обнаружить в темноте.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения интернетом регионов, расположенных вдали от городов. Также обсуждалась возможность их использования для передачи информации в регионах, где интернет подвергается цензуре. Тем не менее, немногие предполагали, что они будут применяться в ходе боевых операций в Европе.

По данным The Telegraph, Starlink – одно из самых популярных приложений для скачивания в Украине, позволяющее поддерживать связь с внешним миром. Президент В.Зеленский использует спутники Starlink для трансляции своих выступлений на территории страны и за рубежом.

При этом издание сообщает, что приемные тарелки Starlink весьма заметны и могут стать целями для поражения. Кроме того, местоположение приемного оборудования может быть определено во время его работы. Вскоре после того, как в начале марта были доставлены первые терминалы, И.Маск в Твиттере рекомендовал включать Starlink только при необходимости и размещать антенну как можно дальше от людей. Недавно И.Маск написал, что новое обновление программного обеспечения снижает энергопотребление и позволяет обходить передатчики помех.

В октябре 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спутники связи Starlink, создаваемые компанией SpaceX И.Маска, способны перенацеливать в полете крылатые ракеты, а также управлять спецназом и агентурной сетью.