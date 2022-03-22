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Naked Science

Сообщения о боевом использовании терминалов Starlink выглядят фейком

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©The Telegraph
©The Telegraph.
Источник изображения: naked-science.ru

Британская пресса утверждает, что Илон Маск помогает украинским беспилотникам выигрывать войну дронов. Разбор технических деталей подобных историй не подтверждает эту гипотезу.

Отечественные СМИ и телеграм-каналы распространяют утверждения о том, что «поставляемые на Украину терминалы космической связи Starlink используются в военных целях, в частности для управления украинскими БЛА». Все это сопровождалось комментариями (по всей видимости, не его) «я давно об этом говорил под улюлюканье маскофилов». Такую же по смыслу новость с опорой на украинские источники опубликовал The Telegraph. Однако внимательное прочтение показывает: скорее всего, перед нами — то ли следствие непонимания, что такое терминал Starlink и как он работает, то ли попытка ввести в заблуждение противника.

Starlink — система низкоорбитального спутникового интернета, с орбиты уже работает более пары тысяч ее аппаратов. Никакой чисто технической возможности напрямую управлять беспилотниками у нее нет: терминалы Starlink неподвижны, ориентированы в одном и том же направлении и не способны передавать сигнал высокой мощности на частотах, используемых серийными дронами. Украина ранее запросила у Маска определенное количество таких терминалов и вскоре получила их. Поскольку работоспособность интернета в целом на Украине сохранена — Россия не предприняла никаких усилий по нарушению его работы, — сами по себе наземные терминалы Starlink пока никакого заметного влияния на ситуацию не оказали.

Это не значит, что спутники Starlink вообще непригодны для военного использования. Напротив: в будущем и они, и Starship (об этом Naked Science уже писал здесь) неизбежно станут ключевыми средствами наращивания военного превосходства США. Ключевыми — потому что, к сожалению, Россия (точнее, «Роскосмос») пока ничего не делает для создания аналога Starship. Это, несомненно, позволит Штатам реализовать те значительные военные преимущества, которые неизбежно даст дешевый вывод аппаратов в космос любой стране, обладающей таким инструментом. Уже разрабатывается и военная «подгруппа» спутников Starlink. Они будут пытаться перехватывать российские (и иные) боевые ракеты в космосе по принципу более раннего проекта Brilliant Pebbles.

Однако все эти приложения Starlink не имеют и не будут иметь никакого отношения к ситуации на Украине. Потому что подобные проекты американских военных находятся пока на стадии НИОКР и пробудут там еще довольно. Все, что сейчас имеет официальный Киев от SpaceX, — просто еще один источник интернета, причем источник довольно скромный, ибо терминалов Starlink в этой стране ограниченное количество.

Почему же тогда The Telegraph пишет тексты с заголовками «Starlink Илона Маска помогает Украине выиграть войну дронов»? Чтобы понять это, прочитаем саму статью британского издания. В ней сказано: Starlink сохраняет украинской армии доступ в интернет в условиях отключений электроэнергии. Возникает вопрос: при чем тут доступ в интернет и украинская армия, а равно и война дронов? В норме армии управляют дронами только по закрытым каналам. Те, что делают это по открытым каналам, тем более с вовлечением Сети, быстро дарят информацию со своих разведывательных и боевых БПЛА противнику. А потом — когда противник берет на себя управление дронам по открытым каналам — и отдают ему свои дроны.

За описаниями таких событий в Сирии мы отсылаем желающих к известным мемуарам генерала ГРУ, публикующегося под псевдонимом Андрей Загорцев (имя настоящее, фамилия — нет), а найти сообщения о соответствующих действиях российской стороны в Судане в 2020 году читатели смогут сами с помощью поисковых систем.

Вернемся к статье The Telegraph. Т утверждается: «Команды, управляющие БЛА в полевых условиях, иногда в сельской местности с плохим интернет-покрытием, могут использовать Starlink, чтобы поддерживать связь с наводчиками и разведкой. Они могут направлять дроны с целью применения противотанковых боеприпасов, иногда беззвучно пролетая над российскими силами ночью, пока те спят в своих транспортных средствах».

Экран оператора украинского беспилотника, предположительно применяющего в своей работе Starlink. Судя по экрану управлящего устройства, речь идет об управлении весьма небольшим дроном

Источник изображения: The Telegraph

Данные британского СМИ указывают на один из двух вариантов. Либо украинская армия на самом деле задействует открытые каналы связи (интернет) для обеспечения действий собственных БЛА, и тогда это может сыграть на руку российским вооруженным силам. Использование мобильной связи бойцами ВСУ тоже может оказаться таким «подарком»: ведь открытые каналы связи легко доступны широкому спектру средств российской стороны. Следовательно, в этом случае использование Starlink объективно помогает армии России, информируя ее о работе беспилотников и разведки противника.

Однако возможен и второй вариант. Он вытекает из слов The Telegraph «не могут направлять дроны с целью применения противотанковых боеприпасов». Дело в том, что на сегодняшний день все видео украинской стороны, показывающие якобы использование дронов с противотанковыми средствами по российской технике, — судя по всему, являются подделками.

Типичный пример такого фейка и его разбора можно увидеть здесь. На видео заметны танки Т-62, которых нет на вооружении украинской и российской армии, зато активно применяемые в Сирии. Украинская сторона просто взяла видео работы турецких «Байрактаров» в Сирии, не заметив, что деревья и танки на Украине и в Сирии выглядят очень по-разному, и попыталась выдать это за действия своих беспилотников.

Не исключено, что вся история о том, как «Starlink Илона Маска помогает Украине выиграть войну дронов», — такая же информационной войны.

Может ли Starlink помочь украинской армии на самом деле, а не на страницах британской прессы? Да, если российские войска уничтожили бы другие средства доступа в Сеть на территории Украины. Тогда ВСУ могли обеспечивать с их помощью коммуникацию даже несмотря на пропажу связи по иным каналам. Однако пока не похоже, что Москва вообще нацелена на что-то вроде ликвидации интернет-покрытия. Иными словами, возмущение коварством Маском пока остаются лишь следствием некритического восприятия новостей из британской прессы.

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Великобритания
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Сирия
Судан
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2020-й год
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